DOVE VEDERE TOTTENHAN MILAN – I rossoneri domani sera affronteranno il Tottenham al Tottenham Hotspur Stadium, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Il Milan, grazie all’1-0 siglato da Brahim Diaz all’andata, parte con un buon vantaggio che dovrà essere bravo a saper sfruttare. Per i rossoneri anche la possibilità di rialzare subito la testa dopo la recente sconfitta contro la Fiorentina al Franchi.

Un’opportunità enorme per la squadra di Pioli che non raggiunge i quarti di finale della massima competizione europea dalla stagione 2011/12. Inoltre il passaggio del turno garantirebbe al club rossonero un ottimo introito economico, necessario per le casse del club

Dall’altro lato ci sarà il Tottenham che non è reduce da un buon periodo ma che ritroverà in panchina il condottiero Antonio Conte

DOVE VEDERE TOTTENHAM MILAN

Il match, che andrà in onda domani sera mercoledì 8 marzo alle ore 21, sarà in esclusiva su Amazon Prime Video: sarà possibile guardare il match in diretta TV scaricando l’app di Amazon Prime Video su Smart TV e su Console di gioco, su Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Il match inoltre sarà possibile vederlo anche in streaming, collegandosi sul sito di Amazon Prime Video su PC o su dispositivi mobili.

La telecronaca del match sarà affidata a Sandro Piccinini, accompagnato da Massimo Ambrosini.

Le probabili formazioni

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Romero, Sanchez, Lenglet; Emerson Royal, Skipp, Hojberg, Perisic; Son, Richarlison; Kane.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Calabria, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Krunic, Leao; Giroud.