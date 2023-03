Tottenham-Milan, possibile pioggia di milioni: quanto vale il passaggio ai quarti di Champions League

Mercoledì sera c’è Tottenham-Milan. I rossoneri voleranno a Londra per affrontare gli Spurs dopo la brutta, e anche un po’ inaspettata, sconfitta di sabato contro la Fiorentina. Dopo l’1-0 dell’andata, ai rossoneri basterebbe un pareggio per accedere ai quarti di finale di Champions League e conquistare così un posto tra le prime 8 d’Europa.

Tottenham-Milan, 20 milioni di motivi per passare il turno

La bellezza di conquistarsi la qualificazione in uno stadio glorioso come quello di Wembley. Il prestigio derivante dal rientrare dopo tanti, troppi, anni nel G8 del calcio mondiale. Ma anche l’importanza di fare cassa e guadagnare milioni importanti per il futuro del club. Questo è Tottenham-Milan; tanto così vale l’accesso ai quarti di finale di Champions League.

Secondo il Corriere della Sera, infatti, l’approdo alla fase successiva permetterebbe al Milan di incassare circa 20 milioni di euro: la metà grazie ai premi Uefa, l’altra metà per effetto degli introiti provenienti dalla vendita dei biglietti, dal marketing e dagli sponsor.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI