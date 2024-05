Tonali è ancora nei guai: nuova squalifica per l’ex Milan

Non c’è pace per Sandro Tonali, il centrocampista del Newcastle dovrà fare i conti con una nuova squalifica.

L’ex centrocampista del Brescia è squalificato dallo scorso 27 ottobre per aver violato le regole sulle scommesse nel territorio italiano. Dopo aver giocato la prima parte stagione con il Newcastle, infatti, Tonali è stato costretto a rimanere fuori per diversi mesi. La sua avventura in Premier League, dunque, è stata interrotta quasi sul nascere a causa del caos legato alle scommesse.

La Football Association, ovvero la federazione inglese, ha deciso tuttavia di non prolungare la sanzione italiana, comminando all’azzurro uno stop di due mesi con la condizionale per le violazioni alle regole anti scommesse tra il 12 agosto, giorno in cui ha fatto il suo debutto in Premier, e il 12 ottobre, giorno in cui il centrocampista ha ricevuto a Coverciano la visita della polizia che gli notificava l’indagine che ha portato al suo stop.

Scommesse, Tonali squalificato con pena sospesa per la prossima stagione

Sando Tonali potrà tornare ufficialmente in campo a partire dal 27 agosto. La FA, infatti, ha deciso di non prolungare la squalifica del centrocampista per le scommesse effettuate dopo il passaggio in Inghilterra. In particolare, a Tonali sono stati assegnati due mesi di squalifica , ma con la sospensiva, per questo motivo potrà essere in campo direttamente ad agosto dopo il termine dello stop comminato dalla FIGC nel corso del 2023.

“A condizione che non commetta ulteriori violazioni delle FA Betting Rules durante il periodo di sospensione, Sandro non sconterà alcuna parte della sanzione di due mesi“, questo è quello che ha scritto il Newcastle nel comunicato diffuso nella giornata del 2 maggio.

La società inglese, inoltre, ha fatto sapere che Tonali sta proseguendo il suo percorso per superare questa sua problematica: “Sandro continua a seguire un piano terapeutico e un programma educativo con il pieno supporto della Società e continuerà ad allenarsi con i compagni“.

La FA ha quindi deciso di optare per due mesi con la sospensiva in virtù dell’autodenuncia di Tonali riguardo il suo primo periodo in terra britannica. Il 2024/2025 vedrà la Premier prendere il via il 17 agosto e Tonali non vede l’ora di tornare, con il ritorno in campo che continua ad avvicinarsi.

Tonali è stato uno dei grandi protagonisti dello scudetto rossonero del 2022 e infatti è stato acquistato dal Newcastle la scorsa estate per una cifra vicina ai 65 milioni. Il centrocampista classe 2000 è ancora giovane e non vede l’ora di rimettersi in mostra nel campionato inglese, per poi tornare nel giro della nazionale e mettere nel mirino i Mondiali del 2026.