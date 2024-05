Maignan-Milan, tiene ancora banco il rinnovo: la volontà del francese

La storia d’amore tra Maignan e il Milan è appesa alla situazione contrattuale: le ultime notizie sul rinnovo e la volontà del portiere

Il Milan comincia a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione, per farsi trovare pronto a competere nuovamente ad alti livelli per il titolo e offrire gioie in Champions League ai propri tifosi.

La dirigenza rossonera è al lavoro per una ricostruzione del Milan, con anche il punto interrogativo sul prossimo allenatore che siederà in panchina. Infatti, Stefano Pioli lascerà i rossoneri al termine della stagione, che cercano un sostituto degno di guidare il nuovo volto del Milan: bocciata l’idea Lopetegui che si era fatta insistente negli ultimi giorni.

La società è al lavoro anche sui propri calciatori, alcuni scontenti e alcuni incerti del posto per la prossima stagione: il Milan è già stato chiaro. Simon Kjaer e Olivier Giroud, ad esempio, lasceranno i rossoneri, con quest’ultimo che sembra aver trovare un accordo con i LAFC in MLS.

In dubbio per la situazione contrattuale anche altri due top player del Milan, come Mike Maignan e Theo Hernandez: per il terzino la situazione sembra migliore in quanto le parti economiche sono molto vicine; mentre per il portiere rossonero la situazione potrebbe complicarsi.

Il Milan, dopo aver lavorato molto a lungo sul rinnovo di Rafael Leao, ora è deciso a rinnovare i suoi altri due pilastri per ripartire insieme il prossimo anno e, chissà, provare a vincere un trofeo ambizioso.

Milan, il punto sul rinnovo di Maignan

Il rinnovo dell’estremo difensore del Milan non è del tutto scontato e potrebbe complicarsi se tra le parti non si trova un accordo al più presto. Il Milan è disposta ad ascoltare offerte per i suoi migliori calciatori che, in caso di offerte irrinunciabili, lascerà partire.

Mike Maignan al momento ha il contratto in scadenza il 30 Giugno 2026, ma molto preoccupa lo stipendio del calciatore che percepisce 3,2 milioni netti a stagione: il portiere francese ha chiesto al proprio club un “rinnovo alla Leao”, chiedendo 7 milioni di euro all’anno.

Il Milan al momento non sembra disposto ad offrire tale stipendio al proprio calciatori e le parti si aggiorneranno al termine del campionato per cercare una via d’incontro. I rossoneri devono far attenzione a possibili club pronti a fare follie per Mike Maignan come il Bayern Monaco, alla ricerca dell’erede di Manuel Neuer.

Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti per scoprire se il rinnovo e la storia d’amore tra il Milan e il proprio leader continuerà ad esistere per ulteriori stagioni o il calciatore spingerà per una cessione, nonostante la volontà di restare in rossonero.