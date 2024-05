Futuro Gudmundsson, il Milan può battere la concorrenza: il fattore determinante

Continua l’interesse del Milan per il talento rossoblù Albert Gudmundsson. Ci sono possibilità per cui il talento islandese potrebbe preferire i Rossoneri alle altre pretendenti. Ecco di cosa si tratta.

Il campionato di Serie A sta per concludersi ed è quindi arrivato il momento di tirare le somme e fare la lista di chi ha fatto la differenza nel corso delle trentotto giornate. Fra tutti, menzione d’onore per Albert Gudmundsson, condottiero del Genoa fra promozione nel massimo campionato italiano e permanenza.

L’attaccante ventiseienne ha subito trovato feeling nel palcoscenico più importante del Bel Paese e si è imposto immediatamente grazie alla costanza scandita da gol e assist. 32 presenze in campionato (più due in Coppa Italia), 16 gol e 4 assist totali. Così i liguri sono riusciti ad assicurarsi il dodicesimo posto.

Sulle tracce del talento islandese tante squadre straniere ed italiane, fra le quali figura il Milan, non intenzionato a mollare la presa sul gioiello del Grifone. Negli scorsi giorni il club milanese sembrava in svantaggio rispetto alle concorrenti, ma c’è un fattore che potrebbe rovesciare completamente le carte.

Milan-Gudmundsson: Rossoneri in pole position?

Il calciomercato del Milan sembra essere entrato già nel vivo. Così Ibrahimovic e Furlani dialogano e tengono gli occhi aperti su tanti talenti, specialmente il ‘ligure’ Gudmundsson.

Caso vuole che domenica i Rossoneri incontreranno proprio il Genoa a San Siro: dagli spalti, i due dirigenti osserveranno ben da vicino il numero 11 rossoblù. Per ottenere quelle conferme che, forse, già ci sono.

D’altronde, le strade di Albert e del Milan si sono già incontrate in passato: l’islandese ha mosso i suoi primi passi da calciatore proprio con la maglia del club meneghino. E secondo la legenda del filo rosso, ci potrebbe presto essere un ricongiungimento.

Attenzione, però, anche alla suggestione Premier League, da cui provengono le sirene di tanti club prestigiosi che, almeno in via teorica, si presentano come maggiormente competitive ad altissimi livelli. I 27 bussano alla porta dell’attaccante che vorrebbe finalmente calcare i più importanti palcoscenici europei.

Proprio questo sembra essere uno dei motivi che porterebbe Gudmundsson a scegliere il Milan su club come Fiorentina e Napoli che, negli scorsi mesi, avevano già manifestato il proprio interesse. Ma soprattutto i Rossoneri possono garantirgli la titolarità che faticherebbe a trovare in altri contesti, grazie alla partenza di Giroud e il possibile addio di Jovic.

La cifra chiesta dalla dirigenza del Grifone è ben chiara e ammonta a 30 milioni. Ibra &co prendono nota e osservano, mentre preparano il colpo finale.