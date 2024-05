Non solo Pioli, il Milan è pronto a un altro addio: lo scenario

In casa Milan si respira aria di addio. Pioli sembra lontano dalla panchina rossonera, ma un’altra cessione si prospetta all’orizzonte.

Il Milan si prepara a prendere decisioni cruciali in vista della prossima stagione e del futuro. Il primo nome a saltare sembra essere quello di Stefano Pioli, con una panchina che scotta e vede come possibili nomi per il futuro quello di Lopetegui e Fonseca. Ma il tecnico rossonero non è il solo che con tutta probabilità, a fine stagione, saluterà la panchina del Milan.

Il club, infatti, sembra essere orientato verso diversi cambi soprattutto per ciò che concerne lo staff tecnico. Con alcune scadenze contrattuali imminenti, la dirigenza del club sta valutando attentamente il futuro dei suoi membri. Tra progetti in itinere e idee sul futuro imminente, il destino di alcuni membri dell’organico tecnico è ancora tutto da definire.

Mercato Milan, Abate in scadenza: rinnovo o addio? Incontro con la dirigenza nelle prossime settimane

Il futuro di Ignazio Abate con il Milan è avvolto nel mistero mentre il suo contratto si avvia alla scadenza. Dopo tre stagioni di successi sulla panchina delle giovanili rossonere, il destino dell’allenatore è oggetto di diverse discussioni. Il contratto scadrà a giugno, ed è dunque necessario un incontro con i vertici della dirigenza rossonera per discutere il da farsi.

Secondo quanto riportato da gazzetta.it, diverse opzioni sono sul tavolo: Abate potrebbe continuare a guidare la Primavera, oppure essere considerato per la panchina della squadra Under 23, anche se sembra che Daniele Bonera sia in vantaggio. Infine, la prospettiva più drastica che riguarderebbe un eventuale addio. Abate potrebbe valutare nuove opportunità al di fuori del Milan, cercando di ambire ad altri progetti per la propria carriera.

Nelle prossime settimane è previsto un incontro con la dirigenza rossonera per discutere del futuro. Abate finora alla guida delle giovanili ha dato un contributo notevole. Risultati di rilievo, infatti, sono state le finali scudetto nella stagione 21-22 con gli Allievi e le semifinali di Youth League con la Primavera nella scorsa stagione, e la finale quest’anno. Il compito di chi occupa posizioni di rilievo nei vivai delle squadre del nostro campionato è un compito notevole, e per il momento sembra che Abate abbia ricoperto il ruolo in modo più che soddisfacente. Dal vivaio rossonero, infatti, Abate ha fatto emergere giocatori promettenti, che hanno già debuttato in prima squadra. In primis Camarda, ma anche Simic, Bartesaghi e Zeroli.