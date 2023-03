Udinese-Milan, Success scherna i rossoneri: “Dovremmo giocare sempre con loro”

Dopo un mese di febbraio in cui il Milan sembrava essersi messo la crisi alle spalle, nelle quattro partite giocate a marzo i rossoneri sono tornati alle vecchie abitudini senza ottenere neanche una vittoria. Un rendimento troppo altalenante per la squadra campione d’Italia in carica che nel 2023 non ha mai lottato con il Napoli per lo scudetto.

La sconfitta con l’Udinese ha interrotto il lungo digiuno di vittorie casalinghe dei friulani che durava dal successo per 3-1 dello scorso 18 settembre contro l’Inter. Dopo il successo contro i rossoneri Isaac Success ha parlato ai microfoni di Udinese TV.

Le parole di Success

Milan

Di seguito le parole dell’attaccante dell’Udinese, Isaac Success, autore dell’assist per la rete del 2-1 di Beto.