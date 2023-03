Udinese, Walace sfida i rossoneri: “Nel Milan fanno sempre la differenza”

Dopo il pareggio arrivato lunedì sera a San Siro contro la Salernitana, il Milan è chiamato questa sera a tornare alla vittoria. I rossoneri sono attesi dall’Udinese di Andrea Sottil che, dopo il sorprendente avvio di campionato, ha subito un drastico calo delle prestazioni. Il centrocampista dell’Udinese, Walace, in vista del match di questa sera contro il Milan, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Di seguito le parole di Walace rilasciate a La Gazzetta dello Sport.

Ibrahimovic? A 41 anni è ancora un gran giocatore. Ma noi dobbiamo stare attenti anche a Leao e Theo (salterà il match per influenza) perché loro la differenza la fanno sempre. Il Milan è una squadra forte in ogni posizione che gioca con tanta intensità.

In ripresa dopo un periodo senza vittorie? Non so cosa sia accaduto, ma credo che un calo capiti a tutti. Le assenze di Becao e Deulofeu hanno pesato e ‘Beca’ dietro è il numero uno. Abbiamo trovato qualche difficoltà nel fare la partita. Ora è arrivato il bel risultato di Empoli nel momento giusto. Dobbiamo dare continuità se vogliamo sperare nell’Europa.