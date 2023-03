Fascia di capitano per Ibrahimovic: Pioli svela il retroscena in diretta

Alla Dacia Arena manca ormai pochissimo al calcio d’inizio di Udinese-Milan, ultima sfida rossonera prima della pausa per le nazionali. I diavoli di Stefano Pioli sono a digiuno di vittorie da ormai due giornate, e non vedono l’ora di tornare alla conquista dei 3 punti.

Stefano Pioli

Con un Ibrahimovic titolare e capitano, il Milan è dunque pronto a ritrovare il vecchio smalto. Per i rossoneri sarà dunque importante arrivare alla sosta forti di una vittoria. Come al solito, il match è stato presentato dal corposo pre-partita andato in onda su Sky, oltre che dall’intervista a Stefano Pioli.

“Al Napoli ci penseremo poi”, le parole di Pioli a Sky

In attesa del durissimo mese di aprile, in cui il Milan sarà impegnato anche nei quarti di finale di Champions contro il Napoli, Udinese-Milan diventa fondamentale in ottica campionato rossonero. La corsa al quarto posto del diavolo passa infatti anche dalla Dacia Arena di Udine. Ai microfoni Sky, sono arrivate le considerazioni pre-match di Stefano Pioli: