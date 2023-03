Udinese-Milan, Ibrahimovic nella storia dei rossoneri: il motivo

Sarà la Dacia Arena di Udine il teatro dell’ultimo match del Milan prima della pausa nazionali. I rossoneri di Stefano Pioli sono pronti a scendere in campo contro l’Udinese di Sottil, desiderosi di tornare alla vittoria dopo due giornate di digiuno.

Stefano Pioli

Conquistare i 3 punti in Friuli sarebbe quanto di più fondamentale per il cammino del Milan in campionato. In attesa del tremendo mese di aprile, che vedrà il diavolo impegnato anche ai quarti di Champions contro il Napoli, la sfida contro la formazione bianconera diventa dunque di vitale importanza. A scaldare i cuori dei tifosi rossoneri, ci ha pensato inoltre un indizio social da poco apparso sui profili ufficiali del Milan e riguardante Zlatan Ibrahimovic.

Udinese-Milan, Ibrahimovic il più anziano capitano rossonero

Da poco diramate dai due club, le formazioni ufficiali hanno confermato le sensazioni della vigilia: Zlatan Ibrahimovic scenderà in campo dal primo minuto per sostituire lo squalificato Giroud. C’è però un’ulteriore sorpresa in arrivo per i tifosi rossoneri. Come dimostrato da una foto apparsa sul profilo twitter della squadra, lo svedese scenderà in campo in qualità di capitano.

Prima volta storica, quindi, per Zlatan Ibrahimovic, all’esordio da capitano del Milan. Lo svedese continua dunque a scrivere nuove pagine di storia del club rossonero, anche grazie ad un’altra particolare statistica. All’età di 41 e 168 giorni, infatti, Ibrahimovic è ufficialmente divenuto il più anziano calciatore ad aver mai indossato la fascia da capitano dell’AC Milan.