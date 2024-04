Juventus-Milan, senatori squalificati: la scelta del capitano

Dopo la squalifica nel derby, i senatori del Milan non ci saranno con la Juventus. Chi vestirà la fascia da capitano?

Il Milan dovrà affrontare il suo finale di stagione in una dimensione particolare, a tratti deprimente. Infatti i rossoneri hanno incassato una doppia delusione nel giro di quattro giorni, uscendo dall’Europa League e perdendo il derby contro l’Inter. Derby che ha poi regalato lo Scudetto numero 20 al Biscione.

Dunque, senza più obiettivi da raggiungere se non la Champions League, è chiaro che questo finale di stagione possa trasformarsi in un calvario. Anche perché c’è da considerare la posizione di Stefano Pioli, dato dagli operatori di mercato come un allenatore già in uscita dopo una stagione discutibile.

In casa Milan l’obiettivo numero uno è quello di decidere chi sarà il prossimo allenatore, possibilmente prima della fine della stagione. Eppure a Pioli restano ancora cinque partite da giocare, con l’obiettivo di raggiungere l’aritmetica della Champions League al più presto. Nel primo passo verso questo orizzonte si inserisce il big match contro la Juventus di sabato.

Un big match tra due squadre ferite in egual misura, anche se in maniera diversa. Infatti anche i bianconeri hanno vissuto una seconda parte di stagione dimenticabile, con l’unico punto positivo raggiunto con la finale di Coppa Italia. Però in casa Milan ci si preoccupa: Theo Hernandez, Calabria e Tomori non ci saranno.

Juve-Milan, Leao capitano

Saranno tre le assenze pesanti per il Milan nel big match contro la Juventus, tra assenze nate nel derby contro l’Inter. Infatti Tomori non ci sarà per il giallo rimediato, mentre Calabria e Theo Hernandez per i due cartellini rosso rimediati contro i nerazzurri. Di conseguenza sarà un Milan rimaneggiato quello che scenderà in campo allo Stadium, un Milan il cui capitano potrebbe però essere Rafael Leao. Infatti mancheranno i primi due giocatori in lista gerarchica, Calabria e Theo, e la scelta potrebbe quindi cadere proprio sul portoghese.

Tuttavia resta un punto di domanda. Infatti Leao ha vestito la fascia da capitano del Milan anche il 23 settembre nel match casalingo contro il Verona. La questione nasce però dal fatto che c’è un altro giocatore che, per anzianità, dovrebbe ricevere la fascia da capitano prima di Leao: Ismael Bennacer.

In particolare, contro il Verona ad inizio stagione, Bennacer era ai box per l’infortunio che l’ha tenuto fermo praticamente fino a metà annata. Di conseguenza resta da capire cosa deciderà Pioli con il gruppo squadra, considerando un fattore importante. Infatti la scelta di questo capitano può diventare un crocevia, per lo meno dal punto di vista simbolico, se il Milan decidesse di mandare un messaggio.