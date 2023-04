Bologna, Thiago Motta sfida già il Milan: avete sentito?

Con una quarto di finale di Champions League alle porte, il Milan di Stefano Pioli continua nella sua traversata nel mese di aprile. Il doppio impegno europeo con il Napoli non è però l’unica sfida fondamentale per la squadra rossonera, non ancora sicura di un posto in campionato fra le prime quattro.

Dopo il pareggio casalingo contro l’Empoli infatti, si profila all’orizzonte per il Milan la sfida del Dall’Ara contro il Bologna. Importantissima ai fini di entrambe le classifiche, in merito al match è intervenuto anche il tecnico dei felsinei Thiago Motta.

Verso Bologna Milan, le parole di Thiago Motta sulla sfida ai rossoneri

Traghettatore di una gran stagione in casa Bologna, attualmente in corsa per un posto in Europa a sorpresa, Thiago Motta ha parlato in conferenza della situazione assenze dei suoi. In vista della sfida imminente contro il Milan, queste le parole dell’ex centrocampista, che dovrà fare a meno anche dello squalificato Orsolini: