Buone notizie per Pioli, squalifica in casa Bologna: salterà il Milan

Vietato sbagliare ulteriormente in casa Milan, in cui l’ambiente ha ufficialmente iniziato il conto alla rovescia in vista di mercoledì sera. Una quarto di finale di Champions tutto italiano attende infatti i rossoneri di Stefano Pioli, vogliosi di confermare lo 0-4 di Napoli anche in territorio europeo.

AC Milan

Nonostante le ampie possibilità di raggiungere una semifinale di Champions però, gli occhi del diavolo puntano anche in direzione Serie A. La qualificazione alla prossima Coppa dei Campioni è infatti ancora in bilico. Centrare un posto fra le prime quattro funge ormai da obbligo per il Milan, capace di sciupare la straripante vittoria di Napoli con un pari a reti bianche con l’Empoli. In vista del prossimo turno di campionato però, buone notizie arrivano alle orecchie del diavolo.

Orsolini ammonito durante Atalanta-Bologna, salterà il Milan

Vera sorpresa di questo campionato, il Bologna di Thiago Motta sarà il prossimo avversario del Milan in Serie A. I rossoneri verranno ospitati al Dall’Ara, in una sfida dagli inconsueti toni europei. I felsinei sono in lotta per un posto in Conference League, ma dovranno fare a meno di un proprio top player contro i rossoneri.

Riccardo Orsolini

Ammonito quest’oggi in occasione di Atalanta-Bologna, Riccardo Orsolini salterà la sfida contro Il Milan per squalifica. L’attaccante dei rossoblù, in stato di diffida, è stato infatti punito con un cartellino giallo dopo aver esultato togliendosi la maglia. Oltre al danno, anche la beffa per Orsolini, vistosi annullare la marcatura dal VAR. Ad alleviare il tutto, una rete proprio del sette bolognese arrivata poco dopo, questa volta priva di irregolarità.