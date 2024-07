Mercato Milan, sgarbo da non credere della Juventus: i bianconeri rilanciano per l’obiettivo rossonero

Un grande obiettivo di mercato del club rossonero è finito nei radar della Juventus, ecco di chi si tratta.

Il Milan è partito alla volta degli Stati Uniti per la tournée estiva che vedrà i rossoneri protagonisti contro squadre di altissimo livello come Manchester City, Barcellona e Real Madrid. Una volta tornata in Italia, poi, la squadra di Fonseca se la vedrà con il Monza per il trofeo Berlusconi. All’inizio del campionato mancano ancora alcune settimane, ma il Milan dovrà lavorare duramente per porre sin da subito le basi per una stagione ricca di impegni.

Da settembre le possibilità di allenarsi con un certo criterio saranno ridotte al minimo e il nuovo allenatore non avrà molto tempo per spiegare la sua idea di calcio, che andrà inculcata nei giocatori il prima possibile. Il Milan deve farsi trovare pronto all’inizio del nuovo campionato ma anche per accogliere nel migliore dei modi i nuovi arrivati, perché la dirigenza sta lavorando sul mercato e nuovi innesti arriveranno presto. Non sarà facile, tuttavia, perché il mercato moderno è ricco di insidie e una di queste è la concorrenza spietata delle altre squadre. Proprio in queste ore, infatti, è emersa una voce secondo cui la Juventus si sia fatta avanti per un obiettivo rossonero.

Milan, l’accordo con Fofana può saltare: sul giocatore c’è anche la Juventus

Fofana è l’obiettivo principale del Milan per il centrocampo, ma il Monaco ha alzato la richiesta che adesso si aggira attorno ai 35 milioni. L’affare potrebbe complicarsi, dunque, soprattutto se dovesse essere confermato l’interesse della società bianconera per il giocatore. A riportare la notizia è stato Paolo Paganini, giornalista esperto di calciomercato della Rai.

Paganini si trova proprio a Montecarlo e avrebbe ricevuto la notizia da fonti affidabili: “Sono appena uscito dal ristorante sul porto e mi hanno detto persone ben informate che su Fofana, che sembrava destinato al Milan, c’è stato un rilancio importante nelle ultime ore della Juventus” e ancora “stasera torno a cena nello stesso ristorante perché ci saranno anche alcuni dirigenti del Monaco così chiedo direttamente a loro per Fofana“.

Secondo il giornalista la Juventus potrebbe andare sul centrocampista francese nel caso in cui non dovesse andare in porto la trattativa per Koopmeiners. Un colpo non indifferente per il Milan, che a quel punto dovrebbe andare su altri obiettivi per rafforzare un centrocampo sul quale bisogna certamente intervenire. Sarà necessario attendere i prossimi giorni per avere maggiori dettagli su questo fronte.