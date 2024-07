Mercato Milan, il futuro di Saelemaekers può cambiare: la rivelazione!

L’attaccante belga ha fatto ritorno a Milano dopo l’ottima esperienza bolognese, il suo futuro al Milan però adesso è incerto.

Il club rossonero ha smosso le sabbie del proprio calciomercato e ora, con molta parsimonia, prosegue nel raggiungimento degli obiettivi già fissati per questa sessione estiva. Ci sono ancora diverse trattative da finalizzare e su tutte troviamo la lunga trattativa per Fofana e quella più fresca per Samardzic, per il centrocampo, e i rimanenti colpi in difesa, reparto da rafforzare. Il Diavolo, con la propria dirigenza, avrà da sbrigare del lavoro anche in uscita e ci sono diversi nomi che ora si allontanano dal Milan.

Uno dei giocatori che è più in dubbio, con tutta probabilità, è Alexis Saelemaekers. L’esterno d’attacco belga è tornato a Milano dopo l’ottima avventura a Bologna ed ha anche esordito nella prima amichevole stagionale del nuovo Milan di Fonseca, dove ha anche ben figurato in campo. Tuttavia in attacco c’è molto traffico e tutti reclamano più spazio. Ragion per cui il belga ex Anderlecht potrebbe anche fare le valigie e ad affermarlo è anche il noto giornalista vicino al mondo Milan Carlo Pellegatti.

Saelemaekers lontano dal Milan? Non solo la Premier, anche il Napoli potrebbe essere un’idea

Il prestito al Bologna ha fatto lievitare di molto l’appetibilità di Alexis Saelemaekers. Il giocatore rossonero ha dato un grosso contributo al club felsineo nel raggiungimento della qualificazione in Champions League e ora ha fatto il suo ritorno al Milan, dove dovrà capire però quale futuro abbracciare. A rivelare la sua situazione è Carlo Pellegatti, noto giornalista vicino al Milan, e le sue parole sono state chiare a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:

Può diventare un’ipotesi concreta, ma piace anche al Leicester che offre 15 milioni. È un giocatore duttile, è migliorato molto, non mi piaceva quando arrivò in Italia. Ora è un giocatore che dà tutto per la squadra, è generoso ed è migliorato sul piano dell’intelligenza tattica. Molti tifosi del Milan lo apprezzano, ma Ibrahimovic ha detto che in attacco sono tanti e il belga può partire. Se lo prende il Napoli fa un bell’acquisto.

Così Pellegatti risponde alla domanda di un possibile passaggio del belga da Milano a Napoli. Ovviamente la concorrenza nel reparto offensivo rossonero è alta e l’ex Bologna potrebbe abbracciare l’idea di una nuova esperienza rimanendo anche in un campionato che lo sta valorizzando al massimo, la Premier League però rimane sempre sullo sfondo.