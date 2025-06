Maignan al Chelsea, il Milan ha già trovato il sostituto: arriva dalla Serie A

L’addio al Milan di Mike Maignan, direzione Chelsea, sta diventando sempre più concreto. Il sostituto del francese può arrivare proprio dalla Serie A.

Che il Milan dovesse essere tra i club più attivi in questa sessione di calciomercato era praticamente annunciato, ma in queste ultime ore ne sta arrivando la conferma. Il club rossonero si sta muovendo sia in entrata che in uscita, con diverse trattative in fase decisamente avanzata.

La notizia del giorno riguarda senza dubbio Luka Modric, ormai ad un passo dalla firma con il Milan. Oltre al centrocampista croato, però, l’altro protagonista è Mike Maignan. Il portiere rossonero è finito nel mirino del Chelsea, che sarebbe pronto ad affondare il colpo già nelle prossime ore. Il Milan non vuole però farsi trovare impreparato ed è pronto a rimpiazzare il francese con un nome dalla Serie A.

Maignan-Milan, addio vicino: il pallino di Tare è Milinkovic-Savic

Come riportato da Fabrizio Romano, intervenuto in diretta a “Dazn Transfers”, il Chelsea punta a chiudere per Maignan prima del Mondiale per Club. Il portiere rossonero sembra orientato ad accettare il corteggiamento dei londinesi, con il Milan che non si opporrebbe di certo.

Secondo Sportitalia, in pole per sostituire Maignan ci sarebbe Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere del Torino piace molto a Igli Tare che vorrebbe affidare a lui le chiavi della porta rossonera.

Al momento sembrerebbe trattarsi di un semplice interessamento. Chiaro però che se l’affare Maignan dovesse subire un’accelerata nei prossimi giorni, il Milan si fionderebbe sul mercato per trovare quanto prima un sostituto. Quel sostituto potrebbe essere proprio Milinkovic-Savic, che ovviamente però non è l’unica strada presa in considerazione dal club rossonero.

Chi al posto di Maignan: sulla lista del Milan anche Svilar e Carnesecchi

Gli altri profili visionati dal Milan per la porta “parlerebbero” sempre italiano. Sul taccuino della dirigenza rossonera ci sono infatti anche Mile Svilar, il cui rinnovo con la Roma è in stand-by, e Marco Carnesecchi dell’Atalanta. Due nomi che stuzzicano molto il popolo rossonero, ma che richiedono anche un maggiore sforzo economico rispetto a Milinkovic-Savic.

La situazione è comunque in continua evoluzione. Tutto dipenderà ovviamente da Mike Maignan e da quello che sarà il suo futuro. L’addio non sembra ormai essere più in discussione con il Chelsea che sembra aver bruciato la concorrenza. Il cambio in porta in casa Milan appare ormai certo, ma il nome per sostituire Maignan è ancora ignoto. Per ora.