Mercato Milan, Inzaghi vuole Theo Hernandez: cosa manca per chiudere

Continuano ad allontanarsi le strade del Milan e di Theo Hernandez. Il terzino francese può raggiungere Simone Inzaghi.

Non si ferma quella che sembra essere una vera e propria rivoluzione in casa Milan. Il club rossonero, dopo aver affidato la panchina a Max Allegri, si sta muovendo sul mercato per stravolgere in parte l’organico. Nelle scorse ore è arrivata la fumata bianca per l’arrivo di Luka Modric, con Mike Maignan che invece sembra pronto ad unirsi al Chelsea.

Un altro rossonero ormai destinato a fare i bagagli sembra essere Theo Hernandez. La sensazione è che il terzino rossonero abbia concluso la sua esperienza al Milan. Resta da capire quale sarà la sua prossima destinazione, ma al momento l’ipotesi più concreta sembra essere quella di unirsi a Simone Inzaghi.

Addio Theo Hernandez, accordo tra Milan e Al Hilal: attesa la risposta del giocatore

Tra le notizie del giorno c’è senza dubbio l’addio all’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino volerà in Arabia Saudita diventando il nuovo allenatore dell’Al Hilal. E tra i desideri dell’ormai ex Inter ci sarebbe proprio Theo Hernandez. Come riportato da Matteo Moretto, l’Al Hilal ha già un accordo di massima con il Milan. Resta però da convincere il giocatore.

Al momento Theo Hernandez si è preso del tempo per decidere. Nelle prossime ore lo stesso Inzaghi contatterà il francese per provare a strappare il suo sì.

I prossimi giorni saranno quelli decisivi. Il Milan spera di chiudere quanto prima il capitolo Theo Hernandez, con la speranza che ovviamente l’ex Real possa accettare la corte dell’Al Hilal. Se ciò dovesse accadere nelle casse rossonere entrerebbe una cifra attorno ai 35 milioni di euro. Un tesoretto tutt’altro che disdegnabile visto il contratto in scadenza nel 2026 di Theo.

Mercato Milan, non solo Theo Hernandez: anche Maignan ai saluti

Sarà un Milan decisamente meno francese quello della prossima stagione. Oltre a Theo Hernandez, anche Mike Maignan è pronto a salutare la Milano rossonera. Sul portiere francese è forte l’interesse del Chelsea, pronto a mettere sul piatto circa 25 milioni di euro come riportato da Matteo Moretto.

Il portiere francese è orientato ad accettare l’offerta del club londinese. L’obiettivo del Chelsea è quello di chiudere prima del Mondiale per Club, con il benestare del Milan che in queste ore sta si sta già guardando intorno per un possibile sostituto. Insomma, il mercato del Milan è più bollente che mai.