News Milan, addio possibile per il titolare: clamoroso annuncio dalla Francia

Indiscrezione importante dalla Francia su uno dei titolari del Milan, possibile offerta da un club di Ligue 1.

Il club rossonero è partito per la tournèe estiva negli Stati Uniti, dove affronterà squadre di primissimo livello che metteranno a dura prova gli uomini di Fonseca. Saranno gare molto importanti per mettere minuti nelle gambe, ma anche per mettere in campo i primi insegnamenti del nuovo allenatore, contro club blasonati come Barcellona e Real Madrid. Non sarà un Milan diverso in termini di uomini in campo, perché Morata non si è ancora unito al gruppo dopo la vittoria di Euro 2024. Tuttavia, i tifosi sono curiosi di scoprire le prime differenze sul piano del gioco dopo l’addio di Stefano Pioli

Uno degli uomini simbolo del Milan di Pioli è stato Davide Calabria, che potrebbe continuare ad essere un trascinatore anche sotto la guida di Paulo Fonseca. La dirigenza rossonera, tuttavia, sta cercando un nuovo terzino e il primo nome sulla lista è quello di Emerson Royal, che ricoprirebbe proprio il ruolo di Calabria. Sul terzino italiano, poi, è emersa una clamorosa indiscrezione di mercato che vedrebbe il capitano rossonero lontano da Milano.

Milan, indiscrezione dalla Francia: “Strasburgo su Calabria”

Secondo quanto riportato da Sebastien Denis e Santi Aouna su Footmercato, lo Strasburgo sarebbe preoccupato per alcuni dettagli non hanno ancora limati per il trasferimento di Guela Doué dal Rennes. Secondo il parere dei giornalisti francesi, se lo Strasburgo non dovesse trovare l’accordo definitivo, potrebbe cambiare strada ripiegare sul nazionale italiano del Milan: Davide Calabria, che nel corso della scorsa stagione ha disputato 41 partite tra tutte le competizioni con il club lombardo.

Pochi giorni fa, dopo l’amichevole chiusa in parità contro il Rapid di Vienna, Calabria aveva parlato da capitano ai microfoni di Milan TV: “Stiamo svolgendo tanti allenamenti e fa parte di questo periodo essere stanchi durante la partita. Abbiamo cercato di fare quello che abbiamo provato fino ad adesso, ma c’è ancora tanto da lavorare e da imparare. Fa parte del percorso, certe cose ci sono riuscite bene, altre non come volevamo, ma siamo solo all’inizio e dobbiamo migliorare parecchio“.

Calabria si era espresso anche sul nuovo arrivato: “Morata è un campione, ha fatto una carriera incredibile e continua a dimostrare di essere un giocatore di altissimo livello, ha vinto anche l’Europeo. Sono convinto che ci darà una mano da subito, lo conosciamo già e non vediamo l’ora di abbracciarlo, l’ho già sentito“. Parole che non lasciano presagire alcun addio, quelle di Calabria, ma le voci dalla Francia non vanno ignorate. Il giocatore piace allo Strasburgo e se il club francese dovesse decidere di fare un’offerta, il Milan potrebbe decidere di ascoltarla.