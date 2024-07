Tournèe Milan, Fonseca lascia fuori alcuni big: i convocati per gli Stati Uniti

Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per la tournée del Milan negli Stati Uniti. Out alcuni big, mentre ci sono due grandi ritorni.

Dopo la prima sgambata di inizio stagione contro il Rapid Vienna, nel match terminato sul punteggio di 1-1, il Milan comincia a fare sul serio. I rossoneri si avviano a grandi passi verso l’alba del campionato, in cui il Diavolo esordirà domenica 18 agosto tra le mura amiche contro il Torino. La banda di Paulo Fonseca partirà oggi alla volta degli Stati Uniti per affrontare il Soccer Champions Tour.

Ad attendere i rossoneri ci sono amichevoli, se così possono definirsi, di assoluto prestigio. Domenica notte (ore 0.00 italiane) a Baltimora sfida ai campioni d’Inghilterra del Manchester City. Giovedì 2 alle 2.30 altro impegno di valore contro i detentori della Champions League del Real Madrid. A conclusione del torneo, all’1.30 di mercoledì 7 il Milan si troverà di fronte il Barcellona.

Un trittico di partite per misurarsi contro avversarie di spessore incredibile e misurare il livello di preparazione. In vista del torneo, Fonseca ha diramato la lista degli arruolati per la tournée. Tra i convocati spicca il doppio ritorno di Rafael Leao, che si aggregherà al gruppo il prossimo 30 luglio, e Christian Pulisic, che rientrerà domani.

Milan, i convocati per le amichevoli negli USA: tornano Leao e Pulisic

Assieme all’attaccante statunitense anche Musah e Okafor potranno finalmente riabbracciare i propri compagni. Bisogna ancora attendere per i ritorni in squadra di Reijnders, Theo Hernandez e Maignan, che convergeranno direttamente a Milanello sabato 3 agosto. Ultimo a raggiungere Fonseca e squadra sarà Alvaro Morata, il quale inizierà ufficialmente l’avventura in rossonero il 10 agosto.

Tra le convocazioni spuntano anche i nomi di Daniel Maldini e Alexis Saelemaekers, che rimangono in uscita ma verranno comunque tenuti d’occhio nel corso delle amichevoli. Arruolati anche Adli e Bennacer, malgrado le sirene arabe.

Fonseca chiama anche i giovani portieri Raveyre, Nara e Torriani, assieme ai talenti Liberali e Cuenca. Assente Lorenzo Colombo, prossimo al trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto all’Empoli, al contrario di Marco Nasti. Sebbene il destino dell’ex Bari coincida con quello dell’attaccante, Fonseca ha deciso di portarlo oltreoceano.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Sportiello, Raveyre, Nava, Torriani

Difensori: Bakoune, Calabria, Florenzi, Gabbia, Jimenez, Kalulu, Terracciano, Thiaw, Tomori

Centrocampisti: Adli, Bennacer, Musah, Pobega, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Pulisic

Attaccanti: Chukwueze, Colombo, Cuenca, Jovic, Leao, Liberali, Maldini, Nasti, Okafor.