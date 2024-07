Ufficiale Milan, c’è l’addio: tutto fatto per la cessione a titolo definitivo

Per il club arriva una cessione ufficiale e il giocatore rimarrà in Serie A. Addio a ciel sereno per la squadra di Milano.

Il Diavolo continua ad inseguire gli obiettivi di mercato che tengono banco in queste settimane. Tra una trattativa e l’altra però il club ha anche il tempo per scrollarsi di dosso il passato. Difatti c’è un addio che arriva in un tempo quiete e il giocatore rimarrà in Serie A, in un club che già conosce. Intanto il resto della squadra è impegnata con le nuove idee calcistiche di Paulo Fonseca che vuole candidarsi allo Scudetto e non solo e sarà impegnato con la tournée estiva.

Tralasciando quindi quelli che sono gli obiettivi in entrata in casa Milan come ad esempio Fofana, Pavlovic e Samardzic su tutti, arriva anche una cessione a sorpresa. Sono molti i giocatori che non potranno avere spazio nella rosa rossonera, per questo motivo si cercano nuove sistemazioni per loro. Ora difatti è toccato a Daniel Maldini che lascerà il Milan, club che il suo cognome ha reso storico, e il Monza sarà la sua squadra per la prossima stagione.

Maldini lascia il Milan, c’è ancora il Monza nel suo futuro: è addio definitivo

Il giovane figlio d’arte classe 2001 non sarà più un giocatore del Milan così un altro Maldini dirà addio ai colori rossoneri, dopo quello più recente del papà dalla dirigenza. Difatti Daniel Maldini lascerà il Diavolo e come riporta Fabrizio Romano sul suo profilo X lo farà a titolo definitivo per giocare ancora al Monza.

Dunque il club di Galliani riesce a prendere al volo l’occasione e il Milan ha dato il lascia passare per l’addio definitivo del 22enne. Andrà quindi nuovamente al Monza dove già ha giocato in prestito nella passata stagione e dove ha anche messo a segno quattro reti. Difatti le sue prestazioni della passata stagione hanno convinto il Monza a credere ancora in lui, ma questa volta in modo più serio.

Il Monza lo acquista quindi definitivamente per tappare il buco lasciato da Colpani con il suo addio in favore della Fiorentina, voluto ancora da Palladino, e il Milan chiude ancora un altro colpo sull’asse Milano-Monza. Nelle prossime ore saranno noti i dettagli dell’operazione e il Milan così mette a segno l’uscita di uno dei tanti giocatori che non troverebbero spazio in rossonero dando anche un aiuto alle casse rossonere.