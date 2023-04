Calciomercato Milan, cambia tutto su De Ketelaere: scenario inaspettato dalla Serie A

Continua la cavalcata di aprile del Milan di Pioli, dopo il secondo pari consecutivo in Serie A maturato in quel di Bologna. Chiaro come ormai l’interesse principale dei rossoneri sia divenuta la Champions League nonché la sfida di Napoli. Mantenere il vantaggio maturato in casa, per il diavolo, significherebbe semifinale e conseguente probabile derby con l’Inter.

AC Milan

Tale scenario andrebbe a richiamare le sfide già vissute nel 2003 e nel 2005, riportando le compagini milanesi quasi sul tetto d’Europa. Nel mentre a Milanello è in corso la preparazione alla sfida di Fuorigrotta, c’è anche tempo per concentrarsi sul calciomercato, con un drastico cambio di rotta dirigenziale in merito ad un calciatore rossonero.

De Ketelaere croce e delizia, adesso si pensa alla cessione

Ancora a secco in questa sua avventura rossonera, Charles De Ketelaere è forse uno dei calciatori più in difficoltà dell’intero comparto Milan. Arrivato come acquisto top dal Brugge quest’estate, il belga ha faticato ad imporsi nelle gerarchie, sfornando prestazioni non all’altezza del contesto. Proprio per questo, il numero novanta è stato più volte messo in discussione per il futuro.

Charles De Ketelaere

Solo pochi giorni fa confermato dalla dirigenza, intenzionata a concedergli del tempo, pare che “CDK” sia ora divenuto uno dei papabili per una cessione quest’estate. A pesare sul belga, le prestazioni contro Empoli e Bologna, dov’è apparso ampiamente come il peggiore in campo. Secondo quanto riportato da Libero Quotidiano quindi, De Ketelaere potrebbe salutare Milano già quest’estate. Inoltre, una remota ipotesi di mercato vedrebbe l’ex Brugge addirittura in direzione Atalanta, usato dal Milan come contropartita per l’acquisto di Rasmus Hojlund.