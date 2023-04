De Ketelaere, Origi, Adli: c’è la decisione del Milan sul futuro!

L’orologio ticchetta e l’ansia sale in casa Milan, dove la mente è pienamente indirizzata al doppio incontro di Champions con il Napoli. Per i rossoneri di Pioli, galvanizzati dallo 0-4 andato in scena al Maradona in Serie A, si profila all’orizzonte una concreta semifinale europea.

AC Milan

Battere il Napoli significherebbe provare a salvare una stagione intera per il diavolo, sprofondato a -23 dalla vetta in Serie A nonostante il titolo di Campione in carica. Seppur l’inno della Champions cominci a rimbombare nei cuori dei tifosi Milan però, non manca tempo per pensare anche alla prossima sessione di calciomercato.

Calciomercato Milan, Origi e Adli verso l’addio

Arrivano aggiornamenti in merito alla situazione di quattro giocatori rossoneri, cui futuro potrebbe prospettarsi lontano da Milano. Tali news, riportate dalla redazione di TMW, fanno però storcere il naso a qualche supporter sponda Milan, in quanto esse trattano il possibile addio di due arrivi dell’estate scorsa.

Frederik Massara (sx) e Paolo Maldini (dx)

Trattasi di Adli ed Origi, che tanto hanno lasciato a desiderare con addosso la casacca rossonera e che potrebbero partire già quest’estate. Da definire anche la grana Zlatan Ibrahimovic, con De Ketelaere in procinto di conferme nonostante la stagione difficile. Tanti i nodi da sciogliere, dunque, dal duo Maldini-Massara, cui lavoro comprende il monitoraggio anche di possibili acquisti quali Fabiano Parisi e Tommaso Baldanzi, ad oggi di proprietà dell’Empoli.