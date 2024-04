Calciomercato Milan, Thiaw è in bilico: dipende tutto da un fattore

Il futuro di Thiaw al Milan non è ancora scritto. Il difensore ha tanto mercato, ma tutto dipende da un fattore.

Il Milan ha una stagione complicata da portare a termine. Ora l’unico obiettivo che resta è quello del secondo posto, anche se si tratterebbe di una vittoria di Pirro. In primo luogo i rossoneri hanno centrato un aprile orribile, in cui sono usciti dall’Europa League ed hanno perso il derby Scudetto.

Dopodiché le cose sono diventate difficilissime in casa Milan, anche perché questa squadra pensa verosimilmente alla prossima stagione. Aggiungiamo il fatto che la panchina di Pioli traballa ed il cerchio è completo. Inoltre la dirigenza rossonera si sta già muovendo per il futuro.

Infatti il primo passo sarà quello di decidere il prossimo allenatore che siederà sulla panchina rossonera. Dopodiché sarà il turno del calciomercato, possibilmente concordato con le nuova figura tecnica in casa Milan. Anche perché il Diavolo dovrà prendere delle scelte importanti in estate, con la prima che riguarda chiaramente il bomber.

Infatti Giroud lascerà l’Italia per volare verso gli States, lasciando la numero 9 del Milan senza padrone. Inoltre anche la retroguardia rossonero subirà probabilmente dei cambiamenti, soprattutto perché il numero di giocatori i difesa è enorme. In particolare è importante guardare la situazione di Malick Thiaw, considerando l’ampio mercato del centrale.

Thiaw, tra mercato e permanenza

Malick Thiaw è stato uno dei migliori nella trasferta di Torino. Infatti il difensore del Milan ha retto l’urto con il reparto offensivo della Juventus, salvando anche sulla linea e riscattando la prestazione opaca dell’andata. Proprio all’andata Thiaw aveva rimediato il rosso che ha fatto girare la sfida in favore dei bianconeri. Aggiungiamo gli infortuni e troviamo i motivi per cui il Milan ha anche pensato di metterlo sul mercato. Tuttavia, secondo calciomercato.com, la situazione sta cambiando proprio dopo la partita dello Stadium. Infatti la dimostrazione di personalità è piaciuta al board rossonero, così come la professionalità del difensore.

Un difensore che, dal canto suo, avrebbe un discreto mercato. Infatti, secondo Bild, Bayern Monaco e Real Madrid avrebbero sondato il terreno con il Milan. Tuttavia Moncada apprezza il centrale, dato che l’aveva segnalato in tempi non sospetti a Maldini e Massara. Di conseguenza il destino di Thiaw non è scritto, soprattutto perché tanto dipenderà dal prossimo allenatore rossonero.

Infatti sarà importantissimo vedere come difenderà il prossimo tecnico del Milan per capire il futuro del centrale. In entrambi i casi il Milan ha diverse vie d’uscita, considerando il mercato che c’è per il difensore ex Schalke 04.