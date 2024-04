Festa Scudetto: Calhanoglu contro i tifosi del Milan (VIDEO)

Nella notte è in corso la festa Scudetto dell’Inter e non sono di certo mancati i riferimenti al Milan, tra cori, striscioni e tanto altro

I giocatori del Milan due anni fa, nel corso della festa per il diciannovesimo Scudetto si erano resi protagonisti di qualche gesto di scherno e sfottò nei confronti dell’Inter e dei tifosi nerazzurri. Nella fattispecie tutti ricordano Zlatan Ibrahimovic che ha aizzato la folla chiedendo di mandare “Un messaggio ad Hakan”, parole dirette all’ex Calhanoglu passato nell’estate precedente dai rossoneri ai nerazzurri. A queste si aggiunge anche lo stendardo con scritto “La Coppa Italia mettila nel c***”.

Dal termine di Inter Torino fino ad ora, tra le vie di Milano sta andando in scena la parata Scudetto della squadra di Simone Inzaghi ed anche in questo caso non sono mancati i riferimenti agli avversari storici di sempre, proprio il diavolo. Protagonista proprio lo stesso Calhanoglu, che qualche settimana fa aveva parlato di voler star tranquillo nel corso dei festeggiamenti, memore di quanto accaduto a parti inverse nel 2022

“Chi non salta è rossonero”, Calhanoglu scatenato

Nel corso della serata il pullman dei nerazzurri ha raggiunto Piazza Duomo con i giocatori che da sopra la terrazza hanno cantato insieme ai tifosi presenti in strada. Al momento del coro “Chi non salta rossonero è” tra i più scatenati c’è stato lo stesso Hakan Calhanoglu (che avrebbe lanciato personalmente il coro) andando un po’ in controtendenza rispetto a quanto affermato da lui stesso qualche tempo fa. Coro seguito immediatamente dall’altro che è stato dedicato al turco, con un chiaro riferimento al suo passato con la maglia del Diavolo

Non è stato l’unico episodio di scherno nei confronti del Milan ed i suoi tifosi. Nel pomeriggio Dumfries ha esposto uno stendardo portato da un tifoso raffigurante il calciator olandese che tiene al guinzaglio Theo Hernandez. I due esterni si sono spesso scontrati negli ultimi derby della Madonnina.

Tra i gesti da segnalare c’è anche Federico Dimarco che avrebbe placato un coro lanciato dalla folla contro Theo Hernandez, uno dei più beccati dalla tifoseria nerazzurra.