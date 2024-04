Inter, gesto contro il Milan: è successo durante la Festa Scudetto

È in corso la festa Scudetto dell’Inter per le strade di Milano e, come ovvio che sia, non sono mancati gli sfottò verso il Milan.

Per il Milan non è stato di certo un buon periodo. Il Diavolo ha visto festeggiare davanti la propria faccia l’Inter che, segno del destino, ha conquistato la seconda stella prima dei cugini e proprio contro i cugini. Milano ora, come successo due anni fa con qualche settimana di distanza, è piena di tifosi, ma questa volta i colori sono quelli nerazzurri e non rossoneri. La festa Scudetto dell’Inter è ora nel vivo mentre il Milan si accontenta solo del secondo posto e della qualificazione alla prossima Champions League.

I rossoneri difatti concludono questa stagione con tanti rimpianti e tanta amarezza. Tuttavia bisogna andare avanti. Ora è l’Inter a festeggiare e ora è sempre l’Inter a lanciare piccole provocazioni al Milan durante la loro festa. Difatti come ovvio che sia le due squadre, in occasione di festeggiamenti, non si privano mai nel lanciare stoccate senza esclusioni di colpi ai propri rivali. Lo fece recentemente il Milan nei confronti dell’Inter nel diciannovesimo titolo, lo sta facendo oggi l’Inter in occasione del suo ventesimo; l’accaduto.

Sfottò al Milan e a Pioli nella Festa Scudetto

Gli interisti festeggiano la seconda stella portando avanti le manifestazioni iniziate già in occasione del Derby della Madonnina. Ecco, oggi, gli sfottò verso i milanisti.

Milan e Inter, una rivalità storica dentro e fuori dal campo. La storia recente delle due squadre e dei face to face tra Diavolo e Biscione rende il tutto ancora più infuocato. In campo, le due squadre, non si danno mai tregua ma anche fuori dal rettangolo non mancano gli sfottò.

Un esempio lo è sicuramente il famoso “mandate un messaggio ad Hakan” – riferito a Calhanoglu dopo il passaggio dal Milan all’Inter – detto da Ibrahimovic. Ora invece è l’Inter che può divertirsi e dopo lo striscione che ritrare Dumfries tenere al guinzaglio un cane con sopra il volto di Theo ecco che durante i festeggiamenti parte la famosa Freed from desire di Gala.

Canzone famosa nel mondo Milan perché sopra il famoso ritornello è stato cucito il noto motivetto adattato che recita “Pioli is on fire“. Ecco che durante i festeggiamenti del ventesimo Scudetto per qualche minuto parte la nota canzone con le parole adattate verso i tifosi milanisti. Un altro sfottò, dunque, che non frena la rivalità tra le due squadre e tifoserie.