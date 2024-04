Ultim’ora Milan, adesso è ufficiale: il verdetto

Per il Milan arriva una notizia positiva e adesso è ufficiale. Questo è ciò che accadrà dopo l’ultima giornata disputata.

Una stagione che non ha rispettato totalmente il volere della società, e nemmeno quello della squadra. Il Milan arriva alla conclusione del suo campionato con tanti obiettivi sfumati nel tragitto. Dalla Champions all’Europa League, passando per la Coppa Italia finendo col Derby che ha regalato la vittoria all’Inter. I rossoneri sono pronti però a voltare pagina.

Dalla prossima stagione ci sarà un nuovo tecnico sulla panchina. Il nome non è ancora stato deciso ma i malumori tra i tifosi sono ormai già noti. Serve un cambio di rotta e dopo l’addio di Pioli che ha servito la causa rossonera nelle sue capacità, ora per il Milan dovrà esserci un nuovo ciclo, soprattutto vincente. Grazie al pareggio con la Juve ottenuto in questa giornata e ai risultati delle altre contendenti all’Europa in classifica il Milan può acciuffare la prossima edizione della Champions League.

Milan aritmeticamente qualificato alla prossima UCL

I rossoneri sorridono perchè il consueto obiettivo da dover raggiungere è stato conquistato. Per la prossima stagione il Milan può contare sulla storica competizione europea.

Questa 34esima giornata di campionato ha visto il Milan pareggiare con la Juve ed è stato un pareggio che comunque ai ragazzi di Stefano Pioli è servito. I giocatori difatti possono “festeggiare” perchè anche grazie al pareggio tra Napoli e Roma il Milan è aritmeticamente qualificato alla prossima Champions League 2024/25.

Una qualificazione arrivata con quattro giornate di anticipo e sebbene era nell’aria ora è ufficiale. Una piccola nota positiva per il Milan che nonostante le varie batoste subite può festeggiare un traguardo che, per il Milan, dovrebbe essere di routine.

Nonostante questo traguardo possa suggerire che la stagione rossonera possa anche essere considerata conclusa in realtà non è così. Il Milan difatti dovrà comunque cercare di mantenere la seconda piazza perchè ora c’è ancora in gioco la qualificazione alla prossima Supercoppa Italiana.

La seconda posizionata in campionato volerà in Arabia e il Milan dovrà aggrapparsi fino alla fine per portare a casa un’altra partecipazione ad un coppa che può portare nuove entrate e potenziali buoni risultati. Dunque la stagione del Milan non sarà conclusa del tutto fino all’ultima giornata dove poi, chiuso il capitolo Pioli, potrà ricominciare da zero con una nuova guida e con una nuova mentalità.

Le ultime quattro partite contro Genoa, Cagliari, Torino e Salernitana dunque avranno comunque il loro importante impatto.