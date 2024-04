Mercato, incontro decisivo per Leao: pericolo per il Milan

Rafael Leao potrebbe essere nei sogni del PSG. Tanto che un incontro avrebbe alzato dei rumors sul futuro del portghese.

Il Milan viaggia verso la fine della stagione conscio del proprio destino. L’obiettivo, per lo meno di facciata, è quello di blindare il secondo posto in classifica a discapito della Juventus. Dopodiché il board dirigenziale del Milan deciderà come muoversi per il futuro, anche se diversi rumors hanno già scoperto un po’ di carte. Infatti la panchina di Pioli è decisamente in bilico, con Lopetegui che sembra essere il primo candidato come allenatore del Diavolo. Tuttavia, come spiegato da Furlani, si attenderà la fine della stagione per dare una possibile svolta al Milan che verrà.

È chiaro che i rumors di mercato facciano parte del gioco, anche se Furlani si è mostrato infastidito nella giornata di ieri. Il dirigente del Milan ha spiegato come le valutazioni andranno fatte a fine stagione in tutti i reparti. Tuttavia Furlani ha anche confermato che Rafael Leao resterà sicuramente a Milano, dato che ha un contratto e la voglia di continuare a vestire rossonero. Eppure i rumors non si fermano nemmeno per il talento portoghese, soprattutto in ottica addio. Non è un segreto che Leao sia seguito dai top club europei, ma le parole di Furlani aveva calmato le acque. Però in Portogallo la pensano diversamente.

Leao-PSG, possibile contatto

Rafael Leao è uno dei simboli di questo Milan, anche se ogni tanto non riesce a sobbarcarsi il Diavolo sulle spalle. Infatti Giorgio Furlani ha confermato come l’asso portoghese resterà a Milano anche nella prossima stagione. Tuttavia dal Portogallo i rumors sono diversi, soprattutto secondo O Jogo. Il quotidiano sportivo ha raccontato di un incontro tra la dirigenza del PSG e Jorge Mendes, procuratore di tanti campioni, tra cui Leao. Di conseguenza le parole di Furlani potrebbero così assumere un altro significato, anche se non c’è alcun segnale di trattativa tra le parti in causa.

Però, secondo O Jogo, un contatto c’è stato. Soprattutto perché il PSG avrà un problema importante per la prossima stagione: sostituire Mbappé, promesso sposo del Real Madrid. Tuttavia è difficile al momento pensare che Leao non sarà più a Milano nella prossima annata, anche perché si tratta solamente di un contatto. Infatti la strategia dei parigini dovrebbe essere quella di lasciarsi più opzioni aperte per sostituire il campionissimo francese. Dopodiché la squadra della capitale deciderà come muoversi e su quale profilo puntare. Di conseguenza al momento non c’è timore per i tifosi del Diavolo, ma la situazione va monitorata.