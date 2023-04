Dove vedere Milan Lecce in tv e streaming: DAZN o SKY?

DOVE VEDERE MILAN LECCE – Mese intenso per i rossoneri che vogliono concludere nel migliore dei modi, vincendo anche le ultime due partite di aprile: la prima domenica, tra Milan e Lecce, poi a Roma contro i giallorossi.

Dopo aver battuto il Napoli ai quarti di finale di Champions League e conquistato la qualificazione in semifinale contro l’Inter, i rossoneri potrebbero chiudere il mese di aprile da imbattuti avendo anche battuto in campionato il Napoli e pareggiato con Empoli e Bologna.

I dubbi di formazione per Pioli, Ibra verso la convocazione

Nessun turnover massiccio, questa volta Pioli non cambierà 10/11 della squadra come aveva deciso contro il Bologna. Previsti solo alcuni cambi in difesa: in mancanza del capitano Calabria, squalificato, Pioli darà una chance dal 1′ a Florenzi. Un altro cambio ci sarà nei centrali, con Kalulu che probabilmente prenderà il posto di Kjaer, per permettergli di rifiatare dopo gli impegni di Champions.

Pochi dubbi, invece, a centrocampo e in attacco. Giocheranno i titolari, l’unica grande novità riguarda Ibrahimovic: lo svedese ha ormai ripreso ad allenarsi in gruppo a Milanello, così si starebbe profilando la possibilità che venga convocato per la sfida contro il Lecce. Lo svedese, così, potrebbe entrare nel finale e collezionare minutaggio in vista del finale di stagione.

Dove vedere Milan Lecce in tv e streaming

Milan-Lecce si giocherà domenica 23 aprile al Meazza di San Siro. Il calcio d’inizio del match è previsto alle ore 18:00.

La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Per poterla vedere in diretta tv servirà scaricare l’app su una Smart TV compatibile. Sono utilizzabili i dispositivi Amazon Fire Stick e Google Chromecast, oppure console come PlayStation e Xbox. In alternativa, c’è anche il TIMVISION Box.

Chi possiede un abbonamento a Sky potrà vedere il match tra Milan e Lecce attivando Zona DAZN sul proprio decoder.