Dove vedere Milan Napoli di Champions League in tv e streaming: le soluzioni

DOVE VEDERE MILAN NAPOLI – Ormai è quasi finita l’attesa in vista di Milan-Napoli, match valido per i quarti di finale di Champions League 2022/23. In un San Siro gremito, i rossoneri possono tornare a fare la storia di questa competizione, raggiungendo le prime 4 d’Europa dopo oltre 15 anni.

AC Milan

Confermare lo 0-4 rifilato agli azzurri in campionato sarà dunque il compito degli uomini di Stefano Pioli, chiamati ad emozionare i 75 mila del Meazza. Una vittoria nel doppio confronto con il Napoli vorrebbe dire semifinale di Champions ritrovata dopo il 2007 (cui cavalcata terminò con un trionfo in finale) nonché possibile derby contro l’Inter, dopo quelli del 2003 e del 2005.

Probabili formazioni Milan Napoli

Il pari interno con l’Empoli ha lasciato qualche incognita di troppo in terra rossonera. La sfida con i toscani, culminata a reti bianche, ha però visto riposare per gran parte del match Leao e Giroud. Dovrebbe dunque essere formazione tipo per il Milan di Stefano Pioli, cui unica assenza di rilievo sarà quella di Pierre Kalulu in difesa.

Discorso totalmente opposto per il Napoli che, recuperato Olivera in fascia sinistra, perde invece Simeone per guai muscolari. Attacco azzurro affidato dunque con ogni probabilità a Giacomo Raspadori, viste le condizioni ancora incerte di Victor Osimhen.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; B. Diaz, Krunic, Leao; Giroud. ALL. Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. ALL. Spalletti.

Dove vedere Milan Napoli in tv e streaming

Il derby italiano in Europa fra Milan e Napoli si giocherà mercoledì 12 aprile allo stadio “San Siro” di Milano, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00.

Come di consuetudine, la miglior partita del mercoledì di Champions sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video. Per vedere la partita in tv occorrerà scaricare l’app di Prime Video su una smart tv compatibile o su una console PlayStation e XBox, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chrome.

Per vedere la partita in diretta streaming su dispositivi mobili (smartphone, pc o tablet), sarà necessario scaricare l’app di Amazon Prime Video oppure collegarsi al sito ufficiale della piattaforma e cliccare sulla finestra della partita. La telecronaca della partita sarà affidata a Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.