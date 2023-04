Allenamento Napoli, Spalletti preoccupato: c’è la notizia su Osimhen e Simeone in vista del Milan

Mercoledì 12 aprile, alle ore 21:00, andrà in scena il secondo atto della sfida tra Milan e Napoli; i rossoneri, nel primo incontro di Serie A con i partenopei, sono usciti vittoriosi dal Maradona con un poker.

Ora le due sfide di Champions League, che valgono l’accesso alla semifinale, che si giocherà contro la vincente tra Inter e Benfica: andata a Milano, ritorno a Napoli. Una doppia sfida tutta italiana che regalerà sicuramente belle emozioni.

Milan-Napoli di Champions, novità per l’attacco di Spalletti durante l’allenamento odierno

Le due formazioni arrivano alla sfida certamente in modo diverso: dopo la bella vittoria proprio sul Napoli, il Milan ha ottenuto un pareggio a San Siro contro l’Empoli. La squadra azzurra, invece, ha ripreso il suo cammino verso lo Scudetto con una vittoria di misura sul Lecce.

Vittoria si, ma anche preoccupazioni in casa Napoli: nella partita contro i salentini, la formazione partenopea è stata costretta a sostituire nel secondo tempo Giovanni Simeone, che ha subito un infortunio pochi minuti dopo essere entrato.

Simeone Napoli

Spalletti dovrà sfruttare al meglio gli uomini del reparto offensivo: durante l’allenamento di stamane, come riportato da tuttomercatoweb, Victor Osimhen ha svolto una seduta individuale in palestra, mentre Simeone è stato sottoposto a terapie, ma le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.

Il Napoli, dunque, spera di ritrovare in extremis l’attaccante nigeriano in vista della sfida di Champions, mentre sarà sicura l’assenza dell’argentino. Se Osimhen non dovesse recuperare, al centro dell’attacco azzurro ci sarà Raspadori.