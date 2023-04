Milan-Lecce, la probabile formazione: Pioli ne cambia quattro dopo la sfida di Champions

Il Milan, dopo aver ottenuto in settimana la qualificazione alle semifinali di Champions League, è pronto a tornare in campo in campionato. I rossoneri sfideranno il Lecce a San Siro questo pomeriggio alle 18. Gli uomini di Stefano Pioli, sono chiamati a tornare alla vittoria che in campionato manca dal successo per 0-4 del 2 aprile contro il Napoli, in casa invece il Milan, in Serie A, non vince dalla sfida del 26 febbraio contro l’Atalanta conclusa 2-0. Nel girone d’andata, il match giocato al Via del Mare si concluse 2-2.

Qui Milan

Il Milan deve tornare a vincere in campionato per tornare tra le prime 4 posizioni in classifica. Gli uomini di Stefano Pioli, dopo che sono stati restituiti, seppur momentaneamente, i 15 punti di penalizzazione alla Juventus, sono al quinto posto a -3 dalla Roma quarta.

Qui Lecce

Il Lecce, dopo aver strappato un pareggio nel match giocato contro il Milan nel girone d’andata, è pronto a tentare di nuovo l’impresa. Gli uomini di Marco Baroni, sono al 16° posto in classifica e hanno solo 2 punti di vantaggio sulla zona retrocessione: il Verona, 18°, nell’anticipo di venerdì sera, ha battuto il Bologna per 2-1.

Baroni

Le probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Milan-Lecce riportate da La Gazzetta dello Sport.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco

Stefano Pioli, a differenza della sfida di sabato scorso contro il Bologna, non dovrebbe optare per un turnover massiccio. Dopo la sfida contro il Napoli, in difesa Kalulu e Thiaw dovrebbero sostituire rispettivamente Calabria e Kjaer, in mediana dovrebbe riposare Bennacer e al suo posto dovrebbe esserci Messias, in attacco, invece, Rebic dovrebbe sostituire l’acciaccato Giroud.