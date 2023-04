Futuro Leao, la verità sul Chelsea e il punto sul rinnovo con il Milan

Martedì sera il Milan ha ottenuto il pass per le semifinali di Champions League, in cui sfiderà l’Inter, eliminando il Napoli ai quarti di finale. Autore di un’ottima prestazione è stato sicuramente Rafael Leao che è risultato decisivo con la straordinaria azione personale che ha portato all’assist per il gol di Olivier Giroud.

L’attaccante portoghese, dopo un periodo negativo, è tornato protagonista nel Milan ma la situazione del suo futuro ancora non è stata definita. Il contratto di Leao scade nel 2024 ma ancora non è arrivata la fumata bianca per il prolungamento.

Il punto sul rinnovo di Leao

Nella giornata di martedì, secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, il presidente dello Sporting, insieme al vicepresidente delle finanze e al responsabile della strategia e delle operazioni, era a Londra per incontrare alcuni dirigenti del Chelsea per parlare di Leao e della multa che il giocatore portoghese deve pagare al suo ex club.

Secondo quanto raccolto invece da Sportitalia, l’interessamento del Chelsea per Leao non è sicuramente una novità ma le voci di un incontro tra Sporting e Chelsea sarebbero un tentativo di Jorge Mendes di mettere in subbuglio la trattativa per il rinnovo del giocatore portoghese con il Milan che non lo vede protagonista. I dialoghi tra Leao e il Milan stanno proseguendo a ritmo incessante, e nonostante le difficoltà accessorie, permane ottimismo per arrivare alla tanto attesa fumata bianca.