Svolta Kamada, accordo trovato con il Milan: i dettagli del contratto

Il Milan con la vittoria per 0-1 contro la Juventus si è assicurato la qualificazione alla prossima Champions League. Nonostante una stagione difficile i rossoneri sono riusciti a conquistare il quarto posto in classifica e hanno raggiunto la semifinale di Champions League. Ora però è già tempo di pensare alla prossima annata per migliorare i risultati raggiunti quest’anno e magari tornare a vincere qualche trofeo. Uno degli obiettivi del Milan nella prossima sessione di calciomercato è Daichi Kamada e in questi minuti, come riportato da Gianluca Di Marzio, sono arrivate importanti novità.

Le novità su Kamada

Da tempo il Milan ha messo gli occhi su Daichi Kamada, centrocampista dell’Eintracht Francoforte su cui è forte l’interesse del Napoli e del Borussia Dortmund. I rossoneri, però, nelle ultime ore hanno deciso di fare sul serio e ora hanno in pugno il calciatore classe ’96 che ha il contratto in scadenza con l’Eintracht al termine di questa stagione. Il centrocampista giapponese aveva scelto da tempo il Milan con cui dovrebbe firmare un contratto quinquennale.