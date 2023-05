Calciomercato Milan, sfuma un obiettivo: vicino l’accordo con l’Aston Villa

Il Milan concluderà la sua stagione domenica sera alle 21 a San Siro contro l’Hellas Verona. I rossoneri, dopo aver ottenuto la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League, non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. Nel frattempo la dirigenza ha già cominciato a lavorare per la prossima stagione con l’obiettivo di mettere a disposizione di Stefano Pioli una rosa competitiva e di tornare a vincere un trofeo.

Milan, Futuro Asensio

Dopo la vittoria di domenica sera contro la Juventus, è circolata la notizia che il Milan ha in pugno Daichi Kamada ma nel frattempo sembra essere sfumato un altro obiettivo. Come riportato da Marca, sembra ormai certo l’addio di Marco Asensio dal Real Madrid. L’attaccante spagnolo è nel mirino del Milan, ma su di lui è forte l’interesse anche del PSG e dell’Aston Villa. Il giocatore ancora non ha preso una decisone definitiva sul suo prossima club. Sembra, però, che proprio la squadra di Unai Emery abbia presentato il progetto più interessante.