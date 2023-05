Calciomercato Milan, non solo Loftus-Cheek dal Chelsea: il nome del nuovo obiettivo

Il calciomercato è ormai alle porte. Con il match di domenica sera contro l’Hellas Verona si concluderà una stagione complicata per il Milan che, nonostante tutto, ha raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League e la semifinale della massima competizione europea dopo ben 16 anni. Stefano Pioli e i suoi finalmente andranno in vacanza ma non si può dire lo stesso per la dirigenza che in questi mesi dovrà allestire una rosa competitiva per fronteggiare le varie competizioni del prossimo anno.

Il nuovo obiettivo del Milan

Ad avere una stagione più complicata di quella del Milan è stato sicuramente il Chelsea che, nonostante i tanti acquisti faraonici, ha concluso la Premier League al dodicesimo posto in classifica ed è stato eliminato ai quarti di finale in Champions contro il Real Madrid. I blues, dopo la stagione fallimentare e la rosa eccessivamente lunga, sono costretti a cedere qualche giocatore. Il Milan ha da tempo messo gli occhi su Loftus-Cheek ma il centrocampista potrebbe non essere l’unico a trasferirsi a Milano. Come riportato da ESPN, anche Ivan Pulisic potrebbe lasciare Londra in estate per una cifra poco superiore ai 20 milioni di euro. Sull’attaccante inglese è forte l’interesse del Milan ma anche di altri top club europei come la Juventus, il Napoli, il Manchester United e il Newcastle.