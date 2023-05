Dove vedere Milan Cremonese in tv e streaming: tutte le soluzioni

DOVE VEDERE MILAN CREMONESE – Con la partita di domani per il Milan inizieranno otto giorni intensi tutti da vivere a San Siro. I rossoneri affronteranno prima la Cremonese, poi la Lazio e infine l’Inter nell’andata delle semifinali di Champions League.

Milan che deve concentrarsi in questo ultimo mese di campionato se vuole qualificarsi in Champions. Dopo il pareggio con la Roma conquistato all’ultimo respiro, quindi, deve ritrovare punti fondamentali per cercare di tenere a distanza l’Atalanta, superare Roma e Inter a pari punti e agganciare la Juventus a 3 punti di stanza ma con ancora una situazione da definire e che potrebbe ribaltare tutto.

I dubbi di formazione per Pioli, Rebic al posto di Giroud

FOTO IMAGO – Ante Rebic Milan

Restano alcuni dubbi di formazione in vista della partita. L’idea di Pioli e di affidarsi al 4-2-3-1 con il titolatissimo Maignan tra i pali e Calabria e Theo terzini. La prima novità è Thaw al posto di Tomori squalificato, ma che comunque non avrebbe giocato visto l’infortunio muscolare alla coscia rimediato contro la Roma. Le condizioni del francese saranno valutare nei prossimi giorni.

A centrocampo Bennacer e Krunic mentre sulla trequarti altra occasione per De Ketelaere affiancato da Saelemaekers a destra e Leao a sinistra. Infinite spazio a Rebic in attacco per far rifiatare Giroud in vista dei prossimi impegni ravvicinati.

Dove vedere Milan Cremonese in tv e streaming

FOTO IMAGO – Milan Meazza San Siro

Milan-Cremonese si giocherà mercoledì 3 maggio al Meazza di San Siro. Il calcio d’inizio del match è previsto alle ore 21:00.

La partita sarà trasmessa su DAZN. Per poterla vedere in diretta tv servirà scaricare l’app su una Smart TV compatibile. Sono utilizzabili i dispositivi Amazon Fire Stick e Google Chromecast, oppure console come PlayStation e Xbox. In alternativa, c’è anche il TIMVISION Box.

Chi possiede un abbonamento a SKY potrà vedere il match tra Milan e Lecce attivando Zona DAZN sul proprio decoder.