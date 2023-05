MVP Serie A, Theo sfida due giocatori del Napoli: assenza a sorpresa tra i rossoneri

Il campionato di Serie A 2022-23 è agli sgoccioli. Manca una sola giornata al termine di una lunga stagione. Il Milan, dopo la vittoria arrivata domenica sera contro la Juventus, ha ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League. Per i rossoneri è stata una stagione molto altalenante, soprattutto in campionato dove hanno rischiato a lungo di non piazzarsi tra i primi 4 posti della classifica. In attesa dell’ultima giornata di campionato, la Lega Serie A tramite i propri canali social sta annunciando le nomination per il premio MVP della stagione 2022/2023 e non mancano le sorprese.

MVP Serie A, le nomination

Nella scorsa stagione a vincere l’MVP della Serie A è stato Rafael Leao che ha trascinato a suon di gol e assist il Milan alla conquista del diciannovesimo scudetto della sua storia. In attesa del Best Overall che sarà annunciato il prossimo 2 giugno, sono stati nominati i Top 3 Under 23, i Top 3 portieri e i Top 3 difensori. La Top 3 centrocampisti e la Top 3 attaccanti, invece, verranno annunciate nella giornata di domani.

Maignan

Nella prima categoria, under 23, non sono presenti giocatori del Milan, i tre giovani nominati sono: Tommaso Baldanzi, Giorgio Scalvini e Nicolò Fagioli.

Neanche nella seconda categoria, portieri, sono presenti rossoneri. I tre portieri nominati sono: Lukasz Skorupski, Michele Di Gregorio e Ivan Provedel. Discutibile la scelta di non inserire Mike Maignan, che seppur infortunato da settembre a febbraio, ha salvato in più circostanze i suoi compagni.

Nella terza categoria, difensori, invece è presente Theo Hernandez che si contenderà il premio con Kim e Giovanni Di Lorenzo.