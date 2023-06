Addio al Colonia a zero: c’è l’offerta del Milan, i dettagli

Il Milan pronto a mettere le mani su un altro colpo a parametro zero: offerta per il centrocampista che lascerà a breve la Bundesliga a fine contratto.

Continua il lavoro da parte del Milan sul calciomercato per cercare profili che possano potenziare l’organico a disposizione di mister Stefano Pioli. L’obiettivo è quello di regalarsi una rosa competitiva per ogni competizioni anche per quanto riguarda le seconde linee, per offrire al tecnico anche la possibilità di concedersi del turnover nel corso della stagione senza, magari, stravolgere più di tanto i valori in campo.

La filosofia resta sempre quella intrapresa in queste settimane dal nuovo assetto dirigenziale: colpi funzionali a costi contenuti. Basti pensare al nome di Daichi Kamada: il centrocampista giapponese, che lascerà ufficialmente tra poco più di due settimane l’Eintracht Francoforte a parametro zero, è ormai a un passo dal club rossonero. La definizione dell’affare, dunque, è prevista a stretto giro, salvo imprevisti inattesi.

Intanto, un nuovo nome – sempre a costo zero e, quindi, in scadenza di contratto – arriva sempre dalla Bundesliga. Una pista che il Milan segue con attenzione, tant’è che ci sarebbe anche un’offerta per cercare di chiudere quello che sarebbe un altro rinforzo potenzialmente interessante.

Offerta per Skhiri: cifre e dettagli

La nuova pista per il centrocampo rossonero porta al nome di Ellyes Skhiri, calciatore che tra poco meno di dieci giorni lascerà il Colonia, club con cui è legato per l’appunto fino al 30 giugno.

A svelarlo è il giornalista Andrea Losapio (tuttomercatoweb.com), secondo cui i rossoneri hanno fatto un’offerta per cercare di convincere il giocatore ad accettare. Sul tavolo c’è una proposta contrattuale di tre anni, con opzione per un’ulteriore stagione, a due milioni di euro annui.

Non manca, però, la concorrenza: stando alla medesima fonte, su di lui ci sarebbe anche il Crystal Palace, con il giocatore che a sua volta avrebbe temporeggiato per valutare al meglio le offerte a sua disposizione.

Ma in che ruolo gioca Ellyes Skhiri? Si tratta di un centrocampista (classe 1995) che ha caratteristiche che lo portano a essere utile in ogni zona del centrocampo. Nazionale tunisino, seppur nato in Francia, Skhiri talvolta può essere schierato anche come esterno di difesa, grazie alla sua capacità di adattarsi anche in diversi contesti tecnico-tattici.

La sua carriera nel professionismo è iniziata nel 2015 con la maglia del Montpellier, totalizzando 133 presenze condite da 10 gol. Poi, l’arrivo in Bundesliga nel 2019 con la maglia del Colonia: nelle ultime quattro stagioni in Germania, ha all’attivo 129 presenze e 19 gol, a dimostrazione di come sia utile anche in zona finalizzazione (considerando quello che è il suo ruolo).

Al momento, però, non si registrano particolari novità dal fronte rossonero, ma è chiaro che parliamo di uno scenario da seguire con attenzione nei prossimi giorni.