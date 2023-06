Arda Guler, una richiesta assurda: così per il Milan è impossibile

Il Milan frena prepotentemente per Arda Guler, perché arriva una richiesta davvero fuori parametri per il turco, centrocampista del Fenerbahçe.

Mentre Sandro Tonali è in procinto di trasferirsi al Newcastle, il Milan comincia a familiarizzare con l’idea di avere maggiore liquidità nelle sue casse, la quale gli consentirebbe di cedere a qualche tentazione di calciomercato. Magari una scommessa promettente piuttosto che una dal grande valore tecnico e così via. Perciò si concretizza sempre di più l’interesse nei riguardi del 18enne centrocampista del Fenerbahçe, Arda Guler.

Distintosi egregiamente durante l’ultima stagione sia col club che con la Nazionale, della quale è divenuto il più giovane marcatore nella storia, la società rossonera cerca la strategia adeguata per convincerlo al trasferimento in Serie A, ma senza compiere scelte fuori di senno, economicamente. Già alcune settimane fa fra le parti c’era stato un avvicinamento, il quale però si è concluso con un nulla di fatto.

La società milanese sarebbe disposta a versare nelle casse dell’attuale nuovo club di Edin Dzeko ben 22 milioni di euro più bonus, ovvero ben 4,5 milioni di euro in più rispetto a quelli previsti dalla clausola rescissoria. Un passo importante, che certifica anche la fiducia del Milan nei mezzi tecnici del giocatore, mentre al Fenerbahçe sarebbe riservata anche una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Tuttavia, le richieste dell’entourage di Arda Guler complicano la trattativa.

Milan su Arda Guler: il turco si allontana, dopo l’ultima richiesta

La proposta del Milan è parsa adeguata e allettante, ma le prospettive si sono complicate quando è intervenuto il padre-agente del giovane centrocampista. Come riportato dal giornalista di ‘Relevo’, Matteo Moretto, l’entourage di Guler avrebbe chiesto delle commissioni elevatissime per concludere l’affare: una cifra fra i 18 e i 20 milioni di euro e la certezza della titolarità del calciatore. Numeri spropositati, se si considera che equivalgono quasi al prezzo del cartellino. A ragione di ciò, il Milan fa un passo indietro.

Probabilmente, il padre di Guler si fa forte del fatto che il gioiellino della trequarti vanta numerose squadre interessate. Il giocatore, autore di 13 gol e 18 assist in 59 presenze stagionali, è finito nel taccuino del Real Madrid, che pare disposto anche a lasciarlo ancora per un anno in prestito in Turchia. Un’opzione che alletta il Fenerbahçe ma non Guler, il quale vorrebbe compiere il salto in Europa ma farlo con protagonismo. Il Milan riflette, in attesa che le posizioni delle parti in questione si ammorbidiscano.