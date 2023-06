Asse Milan-Chelsea, incontro fissato: Moncada prova a chiudere

Il Milan lavora sul mercato per provare a chiudere un’operazione in particolare: asse caldissimo con il Chelsea. Moncada prova a portare a casa l’affare.

Il Milan ha diversi interessi in ottica calciomercato per andare a raddrizzare le operazioni della scorsa estate che non hanno apportato qualcosa in più all’organico. Ma che anzi sono state tanto contestate. La gestione di Gerry Cardinale spinge verso lo svolgimento di un mercato sostenibile che possa permettere però anche e soprattutto di rafforzare la squadra. È in quest’ottica che si inserisce l’asse caldo tra Milan stesso e Chelsea. Un giocatore piace parecchio ai rossoneri e per questo motivo è stato fissato l’incontro tra le parti.

Il club rossonero, con il lavoro di Geoffrey Moncada esperto nello scovare giovani talenti, ha infatti messo gli occhi un centrocampista in particolare. Si tratta di Carney Chukwuemeka del Chelsea. Il centrale è un classe 2003 che, nella stagione da poco conclusa, ha giocato 17 match con i Blues.

Il Chelsea non chiude al possibile affare, anzi ha deciso di incontrare il Milan per parlare dell’eventuale operazione e per capire se questa possa o meno decollare. Il club rossonero ci spera, perché sa che Chukwuemeka può rientrare perfettamente nel proprio piano volto a rafforzare l’organico. Queste allora le ultime novità in merito ai contatti tra le parti.

Da Londra a Milano, c’è il summit

Il giornalista Daniele Longo, quindi, ha fatto sapere che Geoffrey Moncada sta seguendo un profilo in particolare. Si tratta di Carney Chukwuemeka, giovanissimo centrocampista del Chelsea. Nel corso della prossima settimana è infatti previsto un incontro il club inglese per provare ad arrivare al profilo del classe 2003. Il Milan non molla perché sa di poter andare a rafforzare il proprio centrocampo con l’inglese.

L’obiettivo è quello di realizzare un’operazione mirata ma sostenibile a livello economico. Seguendo appunto quello che è il diktat della società gestita ora da Gerry Cardinale. Moncada, esperto nello scovare giovani talenti, si è perciò già messo all’opera. Inoltre, viene reso noto anche che il Milan non avrebbe avviato nessun contatto, neppure esplorativo, per Morten Blom Due Hjulmand. Al momento il centrocampista del Lecce non è uno dei profili che i rossoneri stanno seguendo sul mercato.