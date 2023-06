Chukwuemeka obiettivo del Milan? Svolta in arrivo: succederà questa settimana

Il Corriere della Sera riporta che in queste ore ci sono stati nuovi contatti tra il Milan ed il Chelsea per Carney Chukwuemeka, obiettivo dei rossoneri per il calciomercato estivo.

Carney Chukwuemeka, è un centrocampista classe 2003, nato in Austria ma con nazionalità inglese. Si è trasferito la scorsa estate al Chelsea dall’Aston Villa, per una cifra di circa 18 milioni di euro. I Blues vinsero proprio la concorrenza del Milan per l’acquisto del suo cartellino.

Chukwuemeka al Milan?

Nella sua prima stagione al Chelsea, però, Chukwuemeka ha giocato veramente pochissimo. Appena 362′ in 15 presenze tra Premier League e F.A. Cup, dunque con ogni probabilità, il calciatore sarà trasferito in un altro club per trovare un maggiore minutaggio, ma soprattutto maggiore continuità.

Come già riferito, il Milan si è già messo in contatto con il Chelsea per il centrocampista inglese, che non rientra nei piani del nuovo manager dei Blues, Mauricio Pochettino. Tuttavia non si conoscono ancora le modalità di acquisto, ma si pensa alla formula del prestito.