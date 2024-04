Juve Milan, oltre i tre punti: un fattore infiamma la sfida

La sfida di oggi tra bianconeri e rossoneri sarà importante per la classifica. Non solo i tre punti, ci sarà anche un compenso importante.

Oggi alle ore 18:00 la squadra di Allegri affronterà la squadra di Stefano Pioli. L’umore juventino è migliore rispetto agli avversari grazie alla finale di Coppa Italia da giocarsi a maggio. La possibilità di acquisire un trofeo per il proprio palmarès, in questa stagione, può salvare il salvabile. Storia differente per il Milan che arriva da una serie di batoste una più dura dell’altra. Prima l’eliminazione dalla Europa League e infine il Derby della disgrazia perso contro l’Inter: il Milan giocherà per riprendersi e vincere.

I tre punti saranno fondamentali comunque anche se le sorti del campionato sono già decise. Saranno punti fondamentali per la zona Champions League, ma saranno anche punti fondamentali per il secondo posto, ora occupato dai rossoneri. Difatti il raggiungimento del secondo posto permette alla squadra di partecipare alla Supercoppa Italiana grazie al nuovo format delle Final Four. Dunque un obiettivo importante, che permetterebbe anche l’incasso di un compenso importante in caso di qualificazione; le cifre.

Juve Milan, si gioca anche per la Supercoppa Italiana

Se il Milan questa sera uscirà vittorioso dal match il secondo posto sarà verosimilmente consolidato, la Juventus cercherà invece di rovinare l’obiettivo dei rossoneri. La squadra guidata da Stefano non ha più obiettivi concreti da raggiungere. Il tecnico stravolge la propria formazione (causa infortuni e squalifiche) ed è pronto a cercare un piccolo riscatto all’Allianz Stadium dopo due settimane a dir poco pessime.

In palio ci sono solo i tre punti, assieme ai tre punti però c’è anche l’accesso alla prossima edizione della Supercoppa Italiana. Grazie al nuovo format della Final Four la seconda posizionata in campionato può aspirare alla competizione e il Milan dunque vorrà consolidare il piazzamento attuale

L’accesso alla Supercoppa Italiana vale quasi 2 milioni di euro. I bianconeri hanno già strappato il pass accedendo alla finale di Coppa Italia. Un risultato che agevola anche il percorso del Diavolo, perché in caso di secondo posto del club piemontese sarebbe la terza in classifica a volare in Arabia. Il Milan deve quindi guardarsi dal Bologna attualmente a -7 dalla squadra di Pioli con cinque gare ancora da giocare. Il big match di stasera quindi oltre che ridare un po’ di morale potrebbe avvicinare i rossoneri alla conquista di un posto alla prossima Supercoppa