“Leao all’Inter”: Milan, la bomba di Ausilio spiazza tutti

Milan, Ausilio, ds dell’Inter spiazza tutti e lancia una notizia bomba: “Leao all’Inter” tifosi rossoneri pietrificati.

Cagliari, Torino e Salernitana, poi il Milan potrà decretare conclusa questa stagione, considerata non la più brillante degli ultimi anni. Dal 27 maggio la società si siederà a tavolino per cercare di capire quali potrebbero essere le mosse più giuste per ricostruire al meglio la rosa rossonera partendo quasi sicuramente dalla panchina.

Stefano Pioli non è però l’unico dubbio che c’è a Casa Milan, anche il futuro di alcuni giocatori è incerto e durante questi mesi si cercherà di capire meglio. Tra i tanti protagonisti di questo mercato rossonero potrebbe esserci anche Rafa Leao.

Purtroppo quest’anno il portoghese non ha disputato una delle sue migliori stagioni infatti, nonostante il suo talento indiscutibile diverse volte si è trovato al centro dei fischi da parte dei tifosi proprio a San Siro. Leao ha rinnovato il suo contratto in rossonero circa un anno fa e ha la scadenza fissata per il 30 giugno 2028, con un ingaggio vicino ai sei milioni l’anno più bonus.

Dopo una prima parte di campionato un po’ altalenante, i primi mesi del 2024 il giocatore sembrava essere tornato quello di sempre, gol, assist e ottimi risultati. Poi però l’ultimo mese è stato parecchio deludente, le aspettative su di lui erano sicuramente più alte soprattutto nella gara di Europa League contro la Roma dove ci si aspettava che come in passato l’attaccante trainasse la sua squadra.

Ausilio svela un retroscena scioccante su Leao: la dichiarazione

Questi ultimi 30 giorni purtroppo hanno mostrato un Leao che non convince, soprattutto il popolo rossonero, però pensare che il Milan in questo momento possa fare a meno di uno dei suoi titolarissimi sarebbe forse un rischio troppo grande, anche a costo di rifiutare offerte importanti, che comunque per il momento non sembrano essere arrivate.

A proposito di offerte, a parlare di Rafael è stato il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio che si è concesso ad una lunga intervista poi condivisa sui canali di Libero e social di Fabrizio Biasin. Durante questa chiacchierata Ausilio ha raccontato anche un retroscena scioccante che riguarda proprio il numero 10 del Milan, di seguito le sue parole:

“Leao è stato vicinissimo all’Inter, ebbi un incontro con lui a Londra e trovai l’accordo. Poi non ti dico perché non abbiamo più concluso”.

Una rivelazione lasciata a metà dal ds nerazzurro che non ha voluto scoprire fino in fondo il vaso di Pandora e ha deciso di lasciare un po’ di mistero sulla faccenda. Fatto sta che poi Leao ha scelto i colori rossoneri diventando in poco tempo uno dei punti di riferimento di tutto il popolo milanista.