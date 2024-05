Mercato Milan, doccia fredda per la dirigenza: salta il colpo

Stagione in dirittura di arrivo e mercato estivo alle porte: il Milan è pronto a ricevere tutte le risposte di cui ha avuto bisogno negli scorsi mesi. Eppure spunta la prima fumata nera dell’estate.

La corrente stagione non si è ancora conclusa – mancano tre incontri – e l’estate sta tardando ad arrivare – in tutti i sensi. Eppure il Milan pensa già al bollente calciomercato che l’aspetta, dove cercherà di trovare le soluzioni agli imprevisti verificatisi sul campo e che hanno pregiudicato l’annata.

Allo stato attuale, poche potrebbero essere le certezze sul quale il Diavolo, un pò zoppicante, può aggrapparsi. Fra queste, potrebbe non esserci la guida della panchina, così come diversi giocatori che da tempo guidavano il carro rossonero a suon di corsa, gol e presenze.

E se è ormai confermato che, fra gli assenti della stagione 2024/2025 ci sarà anche Olivier Giroud, è altrettanto vero che la dirigenza del club meneghino sta già provvedendo a trovare il suo sostituto. Per il quale, tuttavia, la prima pista sembra essere subito sfumata.

Milan: colpo mancato a rinforzo

Ci sono tanti nomi che intrigano i dirigenti del Milan per il post Giroud. Fra i quali sembrerebbero avere corsia preferenziale Joshua Zirkzee, dal Bologna, e Benjamin Sesko, dal Lipsia.

Sul centravanti ‘bolognese’, la concorrenza è più spietata che mai. Il numero 9 rossoblù tanto piace ai principali club italiani che stanno duellando ormai da tempo pur di averlo per la prossima annata.

Tante pretendenti hanno puntato gli occhi anche sullo sloveno del Lipsia, secondo quanto riportato dal giornale tedesco Bild. Il classe 2003 è infatti corteggiato da ben tre club di Premier League, ovvero Manchester City, Arsenal e Liverpool. Tutti club disposti a non badare a spese pur di accaparrarsi il giovane talento.

La cifra richiesta dai Tori Rossi non è di certo bassa: la clausola rescissoria per l’attaccante ammonta, infatti, a 50 milioni di euro. Ma la somma potrebbe aumentare, e in base al numero di gol e assist forniti, nonché di minuti giocati, raggiungere i 75 milioni di euro.

Un prezzo abbastanza alto per la dirigenza rossonera, nonostante il rendimento stellare che Sesko sta dimostrando in questa stagione in Bundesliga e in tutte le altre competizioni disputate. Sono 16 le reti messe a segno da inizio stagione e due assist – statistica piuttosto promettente per il numero di minuti giocati.

Per ora il Milan resta con gli occhi aperti e continua a monitorare la volontà sia del giocatore che della dirigenza tedesca. Il mercato non è ancora ufficialmente cominciato, e ogni movimento resta imprevedibile.