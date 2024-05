Milan, l’ora della verità: incontro decisivo per Sergio Conceiçao

Milan, arriva il giorno della verità per il futuro della panchina rossonera: arriva l’incontro decisivo per Sergio Conceiçao.

Stefano Pioli alla fine di questa stagione potrebbe quasi sicuramente salutare il Milan e scrivere la parola fine dopo cinque lunghi anni in rossonero e uno scudetto. La lista per i sostituti è ampia e i casting per il nuovo allenatore continuano anche se circa due settimane fa il club rossonero sembrava aver già deciso chi avrebbe preso il posto sulla panchina.

La scelta sembrava essere ricaduta sullo spagnolo Julen Lopetegui come nuova guida tecnica poi però l’obiettivo è sfumato visto che sui social la decisione presa da Gerry Cardinale non è stata apprezzata dai tifosi che non ritenevano l’allenatore idoneo alle nuove ambizioni rossonere.

Il Milan dovrà quindi riprendere la sua ricerca e i profili seguiti sono tanti ma ancora non è stata presa una scelta definitiva. Il club richiede delle caratteristiche ben precise per il nuovo allenatore: un tecnico giovane, dalla mentalità moderna e con la capacità di valorizzare i talenti in erba. In merito a questo un altro nome che è stato accostato con insistenza al Milan è stato quello di Sergio Conceiçao, allenatore del Porto.

Il tecnico ha rinnovato recentemente con i portoghesi e la data di scadenza è segnata per il 2028. Il rinnovo sembrava ormai aver spento le speranza del Milan ma a quanto pare tutto potrebbe cambiare con l’elezione da parte del club di André Villas-Boas come nuovo presidente operativo, con cui l’allenatore non ha un ottimo rapporto.

L’incontro tra Conceiçao e il presidente del Porto: la decisione

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno queste sono ore particolari per il neo presidente del Porto, Villas-Boas, visto che durante la giornata di oggi ha incontrato il tecnico portoghese per illustrare il suo progetto. Le prossime ore porteranno ad un verdetto ufficiale e si capirà se ci sarà un accordo tra i due o se le loro strade si separeranno. Sarà inevitabilmente una giornata importante anche per il Milan, che capirà se abbandonare o meno la pista Conceiçao.

Anche se quest’incontro dovesse terminare con una separazione Conceiçao però deve comunque prima liberarsi definitivamente dal Porto, motivo per il quale il club rossonero non abbandona la pista Paulo Fonseca. L’allenatore infatti non ha ancora risposto alla proposta di rinnovo del Lille e nemmeno all’offerta fatta del Marsiglia. Fonseca aspetta il Milan visto che sarebbe proprio lui la prima alternativa a Conceiçao.