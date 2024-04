ULTIM’ORA MILAN – Si ferma anche Maignan: svelate le condizioni

Problema dell’ultimo minuto in casa Milan, in campo scende il suo sostituto: assenza pesantissima per i rossoneri.

Juventus Milan è iniziata da pochi minuti, i rossoneri sono alla ricerca della vittoria dopo la sconfitta nel derby che ha regalato lo Scudetto ai cugini. Non sarà semplice espugnare lo Stadium, ma gli uomini di Pioli daranno battaglia ai bianconeri dal primo all’ultimo minuto di gioco.

A complicare l’impresa milanista, sono le numerose assenze nel reparto difensivo: Theo, Calabria e Tomori, infatti, sono out per squalifica. Le assenze, però, non finiscono qui poiché proprio a pochi istanti dal calcio d’inizio si è registrato l’ennesimo stop.

Milan, Maignan parte dalla panchina: problema muscolare

Mike Maignan è un altro assente illustre dei rossoneri. Il portiere francese, inserito anche nelle formazioni ufficiali dell’incontro con la Vecchia Signora, all’ultimo minuto ha accusato un risentimento all’adduttore che l’ha costretto a sedersi in panchina.

Al suo posto, è sceso in campo Marco Sportiello: all’ex estremo difensore dell’Atalanta sarà affidata la difesa dei pali, assenza pesantissima per lo scacchiere di Pioli. Saranno da attendere eventuali esami a cui dovrebbe sottoporsi l’ex Lille, i tifosi temono il peggio.