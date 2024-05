News Milan, salta l’obiettivo come nuovo allenatore: cambiano i piani

Milan news, la dirigenza continua la ricerca di un tecnico che possa sostituire Pioli. Un grande obiettivo, però, si allontana in maniera quasi definitiva.

A Milanello le attenzioni sono rivolte alla sfida di domani sera contro il Cagliari: gli uomini di Pioli sfideranno i rossoblù al “Meazza” di San Siro alle 20:45. Si tratta di una sfida delicata per le due compagini. Il Milan cercherà di interrompere il suo digiuno dalla vittoria che dura da inizio aprile (3-0 casalingo contro il Lecce), il Cagliari invece, a soli 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, proverà strappare punti importanti in chiave salvezza. All’andata finì 1-3 per il Diavolo, che dopo essere andato in svantaggio rimontò i sardi già nella prima frazione per poi chiudere i conti a metà secondo tempo.

I rossoneri, a 3 giornate dalla fine del campionato, si trovano in seconda posizione a 71 punti, 5 in più rispetto alla Juventus terza. Ecco che la vittoria contro nella partita di domani diventa fondamentale per allungare e mettere pressioni alla Vecchia Signora, che scenderà in campo domenica alle 18:00 contro la Salernitana. Nel frattempo però, la società è al lavoro per trovare l’uomo che l’anno prossimo diventerà il nuovo condottiero del Milan, al posto dell’uscente Pioli.

Nuovo allenatore Milan, Paulo Fonseca verso il Marsiglia

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport uno degli obiettivi per la panchina del Milan, Paulo Fonseca, è sempre più lontano ad un ritorno in Italia. L’ex Roma è corteggiato insistentemente dal Marsiglia che sta spingendo sull’acceleratore per anticipare la concorrenza. L’attuale tecnico del Lille, a cui è stato proposto un contratto di tre anni, pare dunque allontanarsi dalla possibilità di diventare il nuovo tecnico rossonero.

Saranno quindi giorni di attesa quelli futuri, con l’allenatore portoghese che dovrà prendere una decisione sul suo futuro. In questa stagione Fonseca sta raggiungendo la qualificazione in Champions League con il suo Lille, che attualmente si trova in quarta posizione in Ligue 1, piazzamento che porterebbe “Les Nordistes” a giocarsi la qualificazione per l’accesso alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie.

Intanto altri profili sondati dal Milan si stanno accasando, con Julen Lopetegui molto vicino al West Ham e Sergio Conceicao che non si è ancora liberato dal Porto. Ruben Amorim, allenatore dello Sporting Lisbona, ha invece dichiarato di voler rimanere in biancoverde. Tra i nomi che tanto piacciono ai tifosi troviamo Antonio Conte, che però ad oggi non è nei piani della dirigenza. Attenzione quindi ai possibili outsider, tra cui l’ex Borussia Dortmund e Lipsia Marco Rose.