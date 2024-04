Milan, Pioli e le voci sul futuro: risposta secca in diretta

Le parole del tecnico rossonero a pochi istanti dal calcio d’inizio della gara con la Juventus, arriva la risposta sul futuro.

Tutto pronto per Juventus Milan, 34esima gara del campionato rossonero. Gli uomini di Stefano Pioli, reduci da una dolorosissima sconfitta che ha ufficialmente regalato la seconda stella ai cugini dell’Inter, cercheranno di ritrovare la vittoria e blindare il posizionamento in seconda classe. In casa milanista c’è voglia di mettere alle spalle il triste epilogo di lunedì, destinato a entrare nella storia del calcio italiano.

Lo sguardo della compagine milanista è puntato all’imminente incontro dell’Allianz Stadium che, in caso di vittoria milanista, potrebbe regalare la quasi certezza del posizionamento al secondo posto. C’è tanta attesa per l’inizio del big match, i tifosi vogliono riscattare la sconfitta del girone d’andata e ritornare a gioire delle prestazioni dei propri beniamini.

Milan, Pioli sul futuro: “Non posso controllare le voci”

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus Milan, all’Allianz Stadium è previsto grande spettacolo. Le due formazioni cercano i tre punti che possano portare maggiore serenità tra le proprie fila, inevitabilmente l’intensità del match sarà molto alta. Intanto, a pochi istanti dall’inizio della partita, sono arrivate le parole di Stefano Pioli. Di seguito quanto dichiarato dal tecnico rossonero ai microfoni di Dazn:

“Cosa voglio dalla partita di oggi? Voglio che i miei giocatori giochino bene, bisogna ottenere la vittoria perché abbiamo le possibilità per farlo. Non possiamo controllare ciò che succede fuori (voci sul suo addio ndr) ma dobbiamo farlo con le nostre emozioni e ciò che dobbiamo fare in mezzo al campo, siamo concentrati sulla partita. Leao oggi sarà capitano per il numero di presenze con la maglia rossonera, è il criterio che abbiamo sempre usato. Non c’è bisogno di responsabilizzarlo perché sa l’importanza di indossare questa maglia. Siamo tutti pronti a dare il massimo”.

Queste le risposte dell’allenatore parmigiano che è apparso visibilmente nervoso, le ultime vicende in casa rossonera hanno tolto serenità al Milan e al tecnico rossonero che continua a essere preso di mira. Sono tanti, infatti, i tifosi che spingono per un cambio sulla panchina milanista, gli ultimi deludenti risultati incidono.