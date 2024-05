Mercato Milan, investimento record: c’è il piano per il super colpo

Il mercato del Milan è alle porte, si attendono colpi di scena. Sarà un’estate intensa e il Diavolo è pronto a battere i record.

Il mercato del Milan sarà più intenso che mai. I rossoneri devono a tutti i costi rimpiazzare Olivier Giroud. Il francese lascerà direzione Los Angeles lasciando un vuoto da colmare in attacco. La dirigenza non ha scelta: cercare una punta che sappia far dimenticare l’ex Arsenal in fretta. I nomi sono molti ma le ultime news parlano chiaro.

I rossoneri non vogliono frenare il progetto iniziato lo scorso anno. La nuova proprietà ha dato un vigoroso impulso la passata stagione e non sono graditi passi indietro. Stefano Pioli lascerà anche lui e il suo sostituto è ancora da trovare. Al momento, il favorito per sedersi sulla panchina del Milan è il portoghese Sérgio Conceição. E’ un allenatore che gioca un calcio d’attacco, veloce e moderno. Ecco che quindi Furlani ha scelto la punta perfetta per questo sistema di gioco.

Mercato Milan: pronti 65 milioni

I rossoneri sono pronti a fare follie. L’acquisto più oneroso della storia del club risale al 2017 quando il Milan sborsò 42 milioni per strappare Leonardo Bonucci alla Juventus. Il record del difensore azzurro sembra però possa essere battuto nei prossimi mesi. Con il calciomercato alle porte il Diavolo sta sondando diversi terreni per tenere aperte più possibilità. Come riportato oggi da Tuttosport, Furlani sembra aver scelto la punta ideale dei prossimi anni. Si tratta di Joshua Zirkzee.

Tra i candidati per l’attacco l’olandese pare essere in cima alla lista. Subito dietro nelle gerarchie ci sono Benjamin Sesko del Lipsia, Victor Gyokeres dello Sporting Lisbona. Poi ancora Jonathan David e Santi Gimenez.

La punta del Bologna è la preferita dal club lombardo per la già esperienza maturata nel calcio italiano. Rispetto a tutti gli altri, Zirkzee avrebbe dalla sua il fatto di dover ambientarsi solamente per il cambio squadra senza dover capire i meccanismi della Serie A. Quello che frena, per ora, l’entusiasmo è il costo del cartellino. Gli emiliano chiedono infatti sui 60-65 milioni. Il 9 ex Bayern diventerebbe immediatamente il giocatore più pagato nella storia del club.

Il futuro del Milan passa da questo mercato estivo. Zirkzee sarebbe un investimento rischioso che potrebbe però rivelarsi incredibile. Il potenziale del classe 2001 è tutto da scoprire, a Bologna ha fatto vedere grandi cose, ma in un sistema con giocatori del calibro di Leao e Pulisic potrebbe esprimersi su livelli ancora più alti. I tifosi sognano e sperano di accogliere il baby fenomeno molto presto.