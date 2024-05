Conceicao-Milan, terminato l’incontro decisivo sul futuro: l’aggiornamento

Aggiornamenti per il Milan: si è concluso l’incontro decisivo per il futuro di Sergio Conceicao. Arrivano novità per la panchina dei rossoneri.

Novità riguardo l’asse Conceicao-Milan: è terminato l’incontro decisivo per il futuro del tecnico portoghese. L’attuale allenatore del Porto, infatti, sembrerebbe essere da qualche settimana uno degli obiettivi principali per i rossoneri in vista della prossima stagione di Serie A. Alla dirigenza del Milan piacerebbe molto vedere Conceicao sulla panchina del Diavolo per il post Pioli ma, soprattutto negli ultimi giorni, ci sono state delle contestazioni da parte dei tifosi milanisti sulla scelta del futuro tecnico. I fan rossoneri, infatti, hanno già protestato al riguardo nei confronti della società durante l’ultima gara casalinga contro il Genoa.

I tifosi sognano Antonio Conte ma il club sembrerebbe non intenzionato a trattare con l’allenatore pugliese almeno per il momento. Lo sguardo è rivolto verso altri profili su cui, però, la piazza è molto divisa. Intanto, nella mattinata di oggi si è concluso l’incontro decisivo per il futuro di Sergio Conceicao e il suo possibile approdo sulla panchina del Milan. Ci sarebbero degli aggiornamenti per quanto riguarda i rossoneri.

Conceicao-Milan: incontro terminato tra il portoghese e Villas-Boas.

Questa mattina sarebbe avvenuto l’incontro tra Sergio Conceicao e Villas-Boas, nuovo presidente del Porto. Al termine del colloquio entrambi sono stati immortalati sorridenti come si può notare dalle foto pubblicate sui canali social del club. Il quotidiano portoghese Record, però, sostiene che una decisione vera e propria verrà presa soltanto tra qualche giorno.

Il Milan, nel frattempo, sta a guardare l’evolversi della situazione. L’allenatore portoghese, infatti, è legato al Porto con un contratto rinnovato recentemente fino al 2028. L’arrivo del nuovo presidente, però, potrebbe aver cambiato gli scenari e Conceicao potrebbe vedersi annullare il contratto senza che la società gli paghi un indennizzo.

Nel caso in cui dovesse verificarsi questa ipotesi, il Milan potrebbe provare l’affondo per cercare di portarlo sulla propria panchina il prima possibile. In caso contrario, invece, i rossoneri avrebbero altre ipotesi per il dopo Pioli: il primo dovrebbe essere Paulo Fonseca, ex tecnico della Roma, che starebbe aspettando la telefonata del Milan prima di scegliere se rinnovare il proprio contratto con il Lille oppure accettare la proposta del Marsiglia. Tra gli altri nomi sul taccuino della dirigenza ci sarebbero quelli di Gallardo, Thiago Motta, Martinez e Van Bommel. I tifosi rossoneri, intanto, osservano le mosse della società.